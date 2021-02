Luciana Lamorgese resta all’Interno, la prefetta figlia d’arte prestata alla politica

Pubblicità

Non le piace essere chiamata “ministra”, le quote rosa in quanto tali non le sono mai piaciute anche se alle donne e alla loro tutela contro ogni genere di violenza ha dedicato grande attenzione nei 17 mesi trascorsi al Viminale.

Di se stessa Luciana Lamorgese, figlia d’arte, prefetto figlio di prefetto, dice: “Sono una donna che non si spaventa davanti alle sfide”. E l’ultima che sta affrontando dal 5 settembre 2019 è da fare trremare i polsi: prima succedere a Matteo Salvini con un cambio di passo sostanziale riportando il Viminale nel suo alveo più istituzionale. Niente social, poche parole e meditate, tanto lavoro. Lì, presente, dodici ore al giorno, dalle nove di mattina alle nove di sera, pranzo quasi sempre in ufficio, insomma esattamente il contrario di quello che faceva Salvini che si vedeva poco o nulla e aveva trasformato la stanza del ministro dell’Interno in un set per i suoi videosocial.

Donna del sud, originaria di Potenza, 67 anni, due figli, sposata con l’infettivologo Orlando Armignacco, Luciana Lamorgese è l’incarnazione di quel che si dice un “servitore dello Stato”. Da tecnico, una presenza la sua molto apprezzata dal presidente della Repubblica Mattarella proprio per abbassare i toni e il profilo del ministero dell’Interno dopo la gestione Salvini, Luciana Lamorgese si è spesso trovata stretta in un governo prettamente politico che non sempre ha brillato per coraggio nel sostenere il suo operato o nel difenderla proprio dagli attacchi spesso grevi del suo predecessore nei mesi difficili dell’estate scorsa quando i flussi migratori, soprattutto dalla Tunisia, sono ripresi consistenti e l’Italia ( Sicilia in testa) si è trovata in grossa difficoltà a gestire una situazione diventata emergenziale non tanto per i numeri quanto per la contemporanea emergenza Covid. Eppure alla fine Luciana Lamorgese è riuscita, con pazienza e grande lavoro di mediazione (un’altra sua caratteristica) a portare a casa la riscrittura totale di quei decreti sicurezza targati Salvini che metà del governo giallorosso aveva sottoscritto nel primo esecutivo guidato da Conte.

La sobrietà è il suo tratto distintivo. E’ lei stessa, sorridendo, a dire di sé: “La mattina devo solo scegliere tra tre colori, blu, grigio o nero”. Per il resto il suo outfit d’ordinanza è sempre un tailleur con una maglia chiara sotto. Al massimo una sciarpa leggera a dare un tocco di colore.

La sua più grande emozione, in una carriera che da prefetto l’ha vista dirigere sedi importanti, da Venezia a Milano ( ultimo suo incarico prima di andare in pensione), è stata proprio quella di rientrare al Viminale da ministro. Conosce a fondo il sistema del ministero dell’Interno, sa gestire equilibrio e moderazione sempre alla ricerca di un dialogo che porti ad una soluzione. Non va mai in agitazione, raccontano i suoi collaboratori. In quel palazzo dove è cominciata la sua carriera di funzionario nel 1979 per poi diventare capo di gabinetto prima di Angelino Alfano e poi di Marco Minniti. Un incarico che le ha fatto conoscere a menadito, da tecnico qual è, la complessa e delicata materia dell’immigrazione sulla quale si è subito dovuta misurare appena diventata ministro portando a casa l’accordo di Malta, base ( per la verità su cui non si mai più costruito) della nuova politica europea di condivisione della gestione dei flussi con la redistribuzione dei migranti nei diversi Stati membri.

Durante la pandemia ( che le ha pure portato 48 ore di ansia per un tampone risultato erroneamente positivo che l’ha costretta in quarantena a casa fino a quando non si è intestardita a farsi rifare il test poco convinta da subito di quell’esito) quello che le è mancato di più sono state le domeniche pomeriggio al cinema. E da quando è ministro ha dovuto pure rinunciare alle sue lunghe passeggiate mattutine.

Dal primo lockdown la sua immediata preoccupazione è stata quella di affrontare nel modo più corretto l’emergenza sociale causata dalla crisi economica, dalle tensioni nei quartieri più difficili all’aggressione da parte della criminalità alle imprese e agli esercizi commerciali in difficoltà. Con un occhio particolarmente attento al disagio dei giovani per troppi mesi rimasti chiusi a casa senza scuola e università o per strada senza lavoro né opportunità.





