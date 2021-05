Ludovico Tersigni, dopo Alessandro Cattelan potrebbe essere lui il nuovo presentatore di ‘X Factor’

Pubblicità

Venticinque anni, romano, amato dagli adolescenti grazie a due serie di successo come Skam Italia e Summertime, Ludovico Tersigni è il volto su cui Sky punta dopo Cattelan a X Factor. In seguito all’addio dello storico conduttore, che aveva condotto tutte le ultime dieci edizioni, si cerca un nuovo conduttore capace di attirare il pubblico dei giovanissimi da sempre il primo target del talent show. E Ludovico potrebbe essere quello giusto.

Quindi via il quarantenne Cattelan, che nel frattempo ha annunciato il suo show su Netflix, e porte aperte all’attore che non ha esperienza di conduzione televisiva ma che potrà farsi dare qualche consiglio dallo zio, essendo il nipote di Diego Bianchi, in arte Zoro.

Infatti il suo esordio era avvenuto proprio sul set del film dello zio Arance & Martello, dopo quel piccolo ruolo l’esperienza con Gabriele Muccino nella commedia estiva L’estate addosso e poi nel film da Nick Hornby ma ambientato a Roma, Slam. È la serialità però ad avergli dato popolarità; il personaggio di Giovanni nelle quattro stagioni di Skam Italia, la serie importata dalla Norvegia che ha conquistato gli adolescenti italiani, è stato protagonista di una delle storie d’amore più sentite della saga, quella con Eva (Ludovica Martino).

Buon riscontro anche per Summertime, di cui è in arrivo la seconda stagione, dal 3 giugno su Netflix, in cui interpreta Ale ex campione di motociclismo che ora è tornato in pista e all’inizio della nuova stagione si trova in Spagna con una nuova fiamma. Non resta quindi che aspettare per vedere se sarà proprio lui a prendere le redini della nuova stagione di X Factor per la quale è stato già annunciato l’inizio dei casting.





