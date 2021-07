L’Uefa dà la squadra tipo degli Europei: cinque azzurri, ma non c’è Chiellini

Pubblicità

Ci sono cinque italiani nella squadra ufficiale di Euro 2020 scelta dalla Uefa. Si tratta di Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho e Chiesa, tutti scelti dagli osservatori tecnici della Uefa. Assente a sorpresa il capitano Giorgio Chiellini, nonostante le sue ottime prestazioni contro Belgio, Spagna e Inghilterra.

Lukaku preferito a Ronaldo e Schick

Dunque metà dell’undici ideale è rappresentato dagli Azzurri. Non poteva mancare Donnarumma, premiato come miglior giocatore di tutto il torneo. Discorso simile per Bonucci, decisivo nella finale contro l’Inghilterra, e Spinazzola, vera freccia sulla sinistra prima del brutto infortunio contro il Belgio. E poi il “cuore” del centrocampo, Jorginho, e il talento di Chiesa, a segno contro Austria e Spagna. C’è molta Inghilterra nel resto della formazione con Walker, Maguire e Sterling. Presenti poi il centrocampista danese Højbjerg, il 18enne spagnolo Pedri (premiato come miglior giovane) e come centravanti ecco Romelu Lukaku, preferito ai capocannonieri Ronaldo e Schick. Gli osservatori tecnici Uefa che hanno selezionato la squadra sono Packie Bonner, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Cosmin Contra, Corinne Diacre, Jean-François Domergue, Dušan Fitzel, Steffen Freund, Frans Hoek, Aitor Karanka, Robbie Keane, Ginés Meléndez, David Moyes, Mixu Paatelainen, Peter Rudbæk e Willi Ruttensteiner





