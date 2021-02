Lui, 91 anni cede il suo vaccino alla madre di un ragazzo disabile

Non ha avuto esitazioni il novantunne di Massa quando è stato chiamato per il vaccino e si offerto, con grande generosità, di dare la sua alla madre di un disabile in modo che la donna potesse proteggere il figlio. La vicenda è riportata stamani da La Nazione e segue l’appello lanciato nei giorni scorsi dalla stessa donna che chiedeva che anche i familiari delle persone fragili avessero una prorità nella vaccinazione anti Covid.

“Vaccinate prima lei – ha detto il 91enne – E’ una mamma con un bambino disabile, lei davvero non può ammalarsi, e non può permettersi di portare il virus in casa. Io ho 91 anni…”. L’anziano ha appuntamento dal medico curante di famiglia per la vaccinazione il prossimo giovedì e vorrebbe lasciare il suo posto rinviando a un altro momento il suo turno per vaccinarsi. Bisogna addesso capire se il gesto di generosità del 91enne sarà approvato dall’autorità sanitaria, ma quasi certamente diranno di no. Il ragazzino, che ha una disabilità importante, non può vaccinarsi perché i medici hanno detto che per lui è troppo rischioso e malgrado fosse in lista, la sua famiglia ha deciso di non procedere. A questo punto sarebbe importante vaccinare la mamma che si occupa di lui, ma la mamma al momento non rientra nelle categorie che hanno la precedenza. Da qui il gesto del “nonno” che aveva appreso nei giorni scorsi dai giornali dell’appello della donna.