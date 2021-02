L’ultimo mistero sulla morte di Leopardi

Pubblicità

Si tratta di un’ipotesi, ma molti elementi portano a sostenere che Giacomo Leopardi sia morto il 14 giugno 1837 poco dopo essere stato “per la cura delle acque” a Castellammare di Stabia. Leggendo testi e lettere di quanti conobbero il poeta, è possibile avanzare questa tesi. Ne è convinto lo studioso Angelo Acampora, che si occupa di storia del Grand Tour e di viaggiatori stranieri in penisola sorrentina da oltre trent’anni. Acampora ha esaminato e riesaminato un intreccio di fonti e documenti sulla morte del poeta collegandoli alla fama che tra fine ‘700 e inizio ‘ 800 ebbero nella scienza medica le cure termali alle sorgenti di Castellammare, ultimo rimedio per molte malattie e quel ” mal di visceri” secondo le parole di Giacomo stesso che gli provocavano acute sofferenze intestinali. La prima attestazione dell’efficacia delle cure termali stabiane si deve a frate Tommaso Ricciardi che guarì dalla podagra nel 1741 bevendo l’acqua Ferrata del Pozzillo, che ancora non era usata a fini terapeutici ma alimentava la fontana di un ortolano presso il porto di Castellammare.

Quella lettera ebbe grande diffusione nel Regno e man mano si affermò l’uso di curare alcuni malanni con le acque. Tra il 1763 e il 1766 Luigi Vanvitelli dimorò più volte a Castellammare e ne trasse beneficio. Fu lo stesso Ferdinando IV nel 1787 a sancire la nascita del termalismo stabiano affidando ai professori della Regia università Vincenzo Cotugno e Giuseppe Vairo l’analisi della sorgente Acidula, già citata da Plinio il Vecchio. Nel 1833 si arrivò al primo stabilimento dei bagni e delle acque minerali, che ebbe fama anche tra gli stranieri: nel 1838 alle mescite troviamo Nikolaj Vasilievic Gogol.

Fin qui la storia del termalismo a Castellammare. Cosa ha ritrovato Acampora? Il testo di una lettera del 28 maggio 1846 scritta dal padre gesuita Francesco Scarpa al suo confratello padre Carlo Maria Curci. Scarpa spiegava di aver conosciuto Leopardi nel 1836, durante le confessioni nella chiesa del Gesù Nuovo a Napoli e di esserne diventato amico: “(…) Proseguì ( il Leopardi) a confessarsi per quattro o cinque mesi e anche io andai a ritrovarlo e confessarlo varie volte all’Ospedale degli Incurabili, ove dimorò circa un mese in una stanza a pagamento, per fare una cura. Poscia partì per Castellammare a prendere le acque minerali, mostrando gran dispiacere nel dividersi da me, ed ivi finì i suoi giorni col colera, né io potei andarlo a vedere colà perché partito da Napoli per Benevento. (…) E questo è quanto ho potuto rammentarmi del Leopardi per appagare i suoi desideri e quelle delle persone amanti dei letterati”.

Padre Curci pubblicò quella lettera nel suo ” Fatti e argomenti in risposta in risposta alle molte parole di Vincenzo Gioberti” per contestare quanto il sacerdote e filosofo Gioberti, che di Leopardi era amico, sosteneva, ovvero che Giacomo fosse ateo e morto senza i conforti religiosi. Tesi smentita dal gesuita Scarpa. Acampora ricorda come in difesa di Gioberti intervenne Giuseppe Giusti per smentire a sua volta padre Scarpa, asserendo che “(…) falso dunque che Leopardi morisse a Castellammare; falso che morisse di colera (…)” nel testo “Epistolario di Giuseppe Giusti ordinato da G. Frazzi” del 1870. Difatti, Giusti sapeva che Leopardi era stato dichiarato deceduto a Napoli in vico Pero 2 e pertanto negava che fosse morto a Castellammare, dove appunto non risulta.

Ma qui s’inserisce la figura di Antonio Ranieri e il mistero sulle spoglie di Leopardi. L’amico di Giacomo fece di tutto per negare che la morte del Recanatese fosse dovuta al colera ma andasse invece attribuita a idropisia. Nella biografia ” Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi”, Ranieri scrisse: ” E il mercoledì, quattordici di giugno, alle ore cinque dopo il mezzodì, mentre una carrozza l’attendeva, per ricondurlo (ultima e disperata prova) al suo casino, ed egli divisava future gite e future veglie campestri, le acque, che già da gran tempo tenevano le vie del cuore, abbondarono micidialmente nel sacco che lo ravvolge, ed oppressa la vita alla sua prima origine, quel grande uomo rendette sorridendo il nobilissimo spirito fra le braccia di un suo amico che lo amò e lo pianse senza fine”.

Raccontando del clima di Capodimonte, Ranieri ricordò come i medici consigliarono di portare il poeta per l’autunno “all’azione vivificante, e prodigiosamente diuretica insieme, dell’aria vesuviana”, ricordando che Leopardi nell’agosto 1836, ” al primo ed ancora lontano annunzio” del colera ” desiderò di ridursi nel suo casinuccio” a Torre del Greco.

Queste considerazioni spingono Acampora a ipotizzare che proprio per l’aggravarsi della malattia è attendibile la testimonianza del gesuita Scarpa sulla presenza del poeta a Castellammare, dove stava provando a trovare sollievo dai suoi malanni e a sfuggire al colera. Come proverebbe il fatto che il suo corpo non è stato mai rinvenuto e che in quella che Ranieri aveva indicato come sua tomba nella chiesa di San Vitale a Fuorigrotta nel 1900 vennero ritrovati pochi resti ossei non compatibili con quelli di Leopardi, e che quindi, morto di colera, il corpo sia finito nelle fosse comuni delle Fontanelle.

Per seppellire un morto in una cappella gentilizia dall’aprile del 1837 a Napoli era necessario l’assenso reale. Napoli nel 1837 aveva 351 mila abitanti, e i morti di colera furono 28 mila. Il distretto di Castellammare registrava 133 mila residenti, e i morti per colera furono duemila.

Acampora ipotizza quindi che Leopardi morì a Castellammare, in carrozza, forse di ritorno da una delle sue visite alle terme. E che per evitare venisse sepolto in una fossa comune, Ranieri lo riportò a Napoli, nella casa di vico Pero 2, quartiere Stella, dove fu dichiarato morto.







