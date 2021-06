L’uomo, il suo prossimo e Dio

Mi è accaduto in questi ultimi tempi di rileggere quanto scritto negli anni attraverso libri, riviste e giornali, parole con le quali ho cercato di rappresentarmi. Non tutti gli esseri viventi rappresentano se stessi: non il cavallo, non il toro né la giraffa e il pesce. È una ambizione riservata alle donne e agli uomini. C’è un difetto tuttavia per noi umani: non ci assumiamo una responsabilità rappresentativa del nostro mondo. Questo è un punto che va esaminato con molta attenzione: l’uomo rappresenta se stesso come persona e in quanto tale si autoriconosce. Io credo che le particelle elementari della vita abbiano una vivacità maggiore della nostra, ma non personalizzata: vivono, più intensamente di noi ma anonime. Un elemento distintivo comunque c’è e si chiama energia.

Le particelle godono di energia ma non si distinguono salvo per un aspetto: l’energia è forte ma diminuisce col passare del tempo fino a diventare priva di forza e di rivoluzione. Questo è il mondo che conosciamo o che crediamo di riconoscere: mutevole, diverso, indistinto al proprio interno ma potenzialmente dotato di profondi cambiamenti le cui connotazioni tuttavia sono assai poco percepibili. A suo tempo parlai con sua santità papa Francesco di questa vitalità universalmente diffusa. Francesco il senso della vita ce l’ha interamente, ma in modo molto complesso: il sacerdozio è altrettanto rivoluzionario nel senso che il passare del tempo ci identifica con l’esistenza della divinità. Papa Francesco è estremamente attento alla religiosità del mondo intero e questo è un altro elemento che compone l’universalità della vita.

*****

Ho cercato fin qui di comprendere l’esistenza. Non saprei definirla con una parola diversa: esistere. È molto più importante che vivere: la vita è condivisibile anche da animali di vario genere e molto diversi l’uno dall’altro. Dio esiste o vive? È estremamente difficile distinguere tra queste due parole ed anzi per dirlo meglio tra queste due verità. Dio, quali che siano le caratteristiche della divinità, è considerato dai religiosi come un’entità sopra e fuori dal mondo. Magari l’ha fondato, ne è il creatore ma per quanto riguarda la divinità essa non è creabile. Per avere un’idea di un tema estremamente difficoltoso come questo bisognerebbe esaminare le diverse nature del Divino.

La storia moderna ha una conoscenza numerosa del Divino: le divinità somigliano molto agli umani, ma gli dei sono fuori dalla conoscenza umana per la semplice ragione che Dio somiglia agli uomini e non viceversa, pensate a Giove, a suo padre Kronos. La storia non finisce mai, è un pozzo di conoscenza nel quale rischiamo di annegare. Quante cose dovremmo e potremmo studiare. Il mondo non ha altri nomi ed è molto piccolo se lo guardiamo con gli occhi dell’universo. Il Sole con i prossimi millenni perderà energia, gli oceani forse si estenderanno, la nostra atmosfera sta diventando un elemento minacciato dalla nostra civiltà. Uno scenario sul quale abbiamo creduto di essere padroni, certezza della quale oggi non possiamo che dubitare. A noi, così modesti nella nostra curiosità, non rimane che puntare sui miracoli: altro francamente non c’è.

*****

A me è capitato in questa lunga vita di attraversare diverse situazioni culturali, scientifiche e religiosamente palpitanti, mi sono occupato della politica mondiale: dall’Italia all’Europa, dalla Russia agli Stati Uniti, fino ai Paesi tormentati delle Americhe centrali e meridionali. Storia di guerre e di vani tentativi di pace universale, di povertà e boom economici, di sofferenza e gioie, di vita e di morte. Il tutto rappresentato da giornali, libri e film. Ma in certi momenti collego il mio tempo passato, i miei ricordi e le mie emozioni alla musica, soprattutto al jazz. Armstrong non c’è più ma quanti di noi lo ascoltano, quasi tutti i giorni per il piacere che ci regala l’arte e per rendere onore al suo genio. Allo stesso modo mi viene in mente la canzone Cheek to Cheek di Irving Berlin ballata da Fred Astaire e Ginger Rogers o cantata da Frank Sinatra.