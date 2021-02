M5S, addio al capo politico. Via libera da Rousseau al direttorio a cinque

Via libera definitivo da parte degli iscritti su Rousseau alla nuova governance collegiale del M5S. La votazione, cominciata ieri alle 12 e conclusasi oggi alla stessa ora, vede la netta prevalenza dei favorevoli, con una percentuale attorno all’80%. Sui 6 quesiti in media sono state espresse 11.514 preferenze. Il picco dei click ha visto votare 11.947 attivisti su un parco iscritti di 119.721 membri. Con il sì di Rousseau cambia lo Statuto del M5S.

Il direttorio a 5

È stata dunque approvata dai militanti l’istituzione di un direttorio di cinque persone al posto del capo politico, ruolo oggi detenuto da Vito Crimi. Gli scontenti che non vogliono lasciare il M5S – da Barbara Lezzi a Nicola Morra – potrebbero quindi puntare a conquistare un ruolo direttivo interno. Tra i pronti a candidarsi ci sarebbero la sindaca di Roma Virginia Raggi, europarlamentari come Dino Giarrusso.

Il quesito

Il quesito posto agli attivisti era così formulato: “Sei d’accordo alle seguenti modifiche dell’articolo 7 e conseguenti: Alla introduzione di un Comitato direttivo composto da 5 membri, che duri 3 anni, al cui interno, a rotazione annuale, è individuato chi svolgerà le funzioni di rappresentante legale, le cui deliberazioni siano a maggioranza dei membri?”. I no alla trasformazione organizzativa sono stati 2.448 ( pari al 20.5%).

Ipotesi Conte nel direttorio

E c’è chi ipotizza anche la candidatura dell’ex premier Giuseppe Conte in seno al nuovo organismo. Un sogno per quanti leggono nell’apertura fatta ieri dall’ex premier, un primo segnale della nuova fase del suo impegno politico. “Continuerò a dare il mio contributo” ha annunciato infatti l’ex premier che ha detto di “credere molto” nella progetto di uno schieramento per lo Sviluppo sostenibile con M5s, Pd e Leu. Un’apertura salutata con favore anche dal presidente della Camera, Roberto Fico che si dice “certo” di continuare a collaborare con Conte.

Votazione numero 347

Con la consultazione sullo Statuto la piattaforma di Davide Casaleggio raggiunge il numero di 347 votazioni dal 2016, anno della nascita, a oggi. Prima del pronunciamento sullo Statuto si era tenuto il travagliato voto, poi contestato dai grillini ribelli, sul governo Draghi, con la vittoria del sì.