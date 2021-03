M5S, Casaleggio alza il tiro con il suo manifesto. Ma i grillini vogliono il divorzio da Rousseau

Mercoledì prossimo Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini presenteranno il loro “manifesto controvento”, ed è l’ennesimo segnale della piattaforma tecnica dentro il M5S che però ormai viaggia per conto proprio né si cura di nascondere più la palese ostilità verso il partito. Una iniziativa che reazioni di appoggio ne ha avute pochissime e tutte fuori dal Movimento, come quelle di Elio Lannutti e Barbara Lezzi. Ma più che altro ci si chiede dove vuol arrivare l’associazione con sede a Milano.

M5S, continua la guerra con Rousseau. Liuzzi: “Così diventa un partito autonomo”. Gli auguri di Patuanelli a Casaleggio di Laura Mari 04 Marzo 2021

La fase di passaggio per la vita stessa del M5S non aiuta a fare chiarezza, ma la sensazione generale è che Casaleggio jr voglia alzare il prezzo per la risoluzione consensuale del rapporto con il Movimento o pure per la stesura di un contratto di servizio. “Lo Statuto per com’è fatto lo tutela, l’attuale assenza di un organo direttivo pure, per questo è così sfrontato”, si sfoga un alto in grado del M5S. A ciò si aggiunge il fatto che Rousseau nel corso del tempo è diventata una struttura sempre più costosa, con dei debiti da saldare, soldi che il figlio del fondatore pretende dai 5 Stelle. Senonché i parlamentari, data l’incertezza e lo scontro sempre più evidente, sono orientati a non versare più i 300 euro al mese per la gestione e le spese di Rousseau. Per dirla con le parole del sottosegretario Carlo Sibilia, “un partito dentro il Movimento e ormai contro il Movimento finanziato da tutti gli eletti”.

Solo che ogni matrimonio che naufraga si porta appresso altri conti da saldare, oppure cause pendenti che durano anni. Una parte del M5S ormai è convinta che si debba troncare ogni rapporto con Rousseau ad ogni costo, compresa l’opzione di finire in tribunale. Beppe Grillo è assolutamente contrario, fosse anche per una semplice ragione affettiva legata alla memoria di Gianroberto. Dopodiché è la stessa Rousseau a ventilare l’ipotesi che lo strumento possa essere al servizio di altri partiti o movimenti. “Il report suggerisce quindi l’adozione di Rousseau anche ad altri movimenti e grandi organizzazioni che vogliano promuovere la partecipazione in comunità di migliaia e migliaia di persone”, è scritto dall’associazione sul Blog delle Stelle in merito al dossier ‘Digital Democracy Report 2021’ realizzato dal Solonian Democracy Institute (che ha sede a Dublino e non è un istituto di fama).

M5S, Grillo: “Draghi si giudica da quel che farà, non da quello che ha fatto. Conte onorerà l’impegno con noi” 04 Marzo 2021

Lì si parla di Rousseau come una delle 22 piattaforma in 25 paesi del mondo che forniscono servizi di natura tecnico-politica e decisionale a vari movimenti. Rilanciarlo è un po’ come dire: siamo tra i pochi che possono offrire un servizio del genere e siamo anche noi sul mercato.

Segnali e messaggi contrapposti che prefigurano una resa dei conti a breve termine, con i margini per una pacificazione che si fanno sempre più stretti.