M5S, Casaleggio: “Sul doppio mandato Grillo è stato chiaro, Conte non ancora. Difficile restare, violate regole di mio padre”

Sulla regola dei due mandati, “mi è spiaciuto che non sia stata presa una posizione netta e chiara su uno dei principi fondativi del Movimento 5 stelle ma anche della generazione politica necessaria ad un movimento. In questi tre-quattro mesi di leadership in pectore di Conte purtroppo questa linea non l’ho ancora vista, d’altra parte ho visto con piacere una presa di posizione chiara da parte di Beppe Grillo che ha ribadito la linea da tenersi su questo tema. Mi dispiacerebbe se fosse oggetto di trattativa economica”. Lo ha detto Davide Casaleggio, intervenendo a ‘L’Ospite’ su Sky Tg24.

M5S, Grillo pone il veto sul doppio mandato. Per Conte strada in salita sul nuovo statuto di Matteo Pucciarelli 09 Giugno 2021

“Negli ultimi 16 mesi abbiamo assistito a violazioni di regole, metodi di partecipazione democratiche e principi fondativi del M5s. Era molto difficile restare in un contesto che ho conosciuto molto diverso e che ho contribuito a costruire con mio padre”, ha continuato. Dopo l’ordine del Garante della Privacy di consegnare i dati degli iscritti al M5S, il figlio di Gianroberto ha confermato che è iniziato “il trasferimento dei dati, è qualcosa che porta via tempo. Ci sono tantissimi faldoni, tanti siti, penso che nelle prossime settimane riusciremo a completare questo passaggio. La questione dei dati era legale”.

M5S, Di Battista: “Il dibattito dei parlamentari sul doppio mandato è avvilente”. Conte: “Sarò riformista e votato all’innovazione” 10 Giugno 2021

Il presidente di Rousseau ha poi riservato parole di elogio al governo Draghi in merito alla gestione dell’emergenza Covid: “Il governo Draghi penso abbia gestito la pandemia in modo egregio, soprattutto con l’attività del generale Figliuolo, molto efficace sulla vaccinazione. Penso che il banco di prova sarà l’impatto sull’economia, l’occupazione e la società nel post-emergenza. Quello sarà il momento decisivo per capire l’approccio del governo all’economia italiana e all’innovazione”.