M5s, Di Battista lascia: “Bella storia d’amore, ma ho le mie idee”. Di Maio: “Rispetto la scelta, spero non sia un addio”. Casaleggio: “Alessandro fondamentale per noi”

Il Movimento Cinque Stelle è alle prese con gli effetti del voto dei militanti sulla piattaforma Rousseau, che ha dato il via libera al governo Draghi. Un esito che ha provocato l’addio di Alessandro Di Battista. “È finita una bellissima storia d’amore. Sono molto tranquillo e sono convinto delle mie idee. Sono felice di aver preso una decisione difficile, ma in linea con quello che sono io. Ora non ho alcun futuro politico, sto scrivendo libri – ha detto oggi l’ex pentastellato uscendo di casa – Per quanto mi riguarda la pandemia ha acutizzato l’indebolimento della classe media. La maggior parte dei partiti che governeranno non sono stati i rappresentanti di questa porzione della popolazione, ma di gruppi di poteri finanziari”, ha aggiunto.

Ieri, l’addio durante una diretta Facebook a poche ore dai risultati delle votazioni su Rousseau. “La mia coscienza politica non ce la fa più – ha spiegato nel video girato nella sua cucina – Non posso far altro che farmi da parte. Da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle anche perché in questo momento il Movimento non parla a nome mio”. Ora su suo addio interviene Luigi Di Maio. “Ieri ha fatto una scelta che rispetto, ma spero e credo che non sarà un addio”, scrive in un post su Facebook. “Con Alessandro conservo i più bei ricordi degli ultimi otto anni. Anche quelli più tristi e difficili – continua Di Maio – E per questo saremo sempre uniti da un profondo legame. Quando ieri mi ha annunciato la sua intenzione di farsi da parte è stata dura accettarlo”. “Insieme abbiamo portato avanti battaglie civili e sociali, abbiamo promosso l’approvazione di leggi cruciali che permetteranno ai nostri figli di vivere una vita migliore – rivendica il ministro – Non è un mistero che io ed Ale durante questi anni in diverse circostanze abbiamo avuto una visione diversa, ma ci siamo sempre detti le cose con franchezza ed estrema sincerità e quando potevamo, ci davamo anche qualche consiglio”. “Insieme ci siamo presi insulti e applausi, abbiamo condiviso palchi e piazze, al sole e sotto la pioggia, abbiamo lottato e difeso i valori del MoVimento 5 Stelle – conclude Di Maio – Per la scelta di Alessandro chiedo rispetto. Ho letto commenti vergognosi contro di lui in queste ore, retroscena e titoli di giornale indegni. Con Alessandro, come con pochissimi altri, il MoVimento sarà sempre in debito. In alto i cuori”.

In attesa di capire se questo strappo avrà ricadute sui gruppi parlamentari, anche Davide Casaleggio dice la sua sulla vicenda, spendendo parole di apprezzamento verso l’ormai ex M5S: “Alessandro è fondamentale per il Movimento. Anche grazie a lui e alla sua passione durante questi anni, oggi molti siedono in posizioni importanti nelle istituzioni. Questa sua scelta dimostra per l’ennesima volta l’onestà intellettuale di Alessandro ed è proprio di questa coerenza che ha bisogno il Movimento. Chi oggi guida l’azione politica del M5S dovrà fare in modo di non gestire questo momento con arroganza oppure la larga parte contraria alla scelta di ieri potrebbe allontanarsi”, scrive su Facebook il presidente dell’Associazione Rousseau. Il figlio di Gianroberto manda poi un avviso ai vertici pentastellati: “Chi oggi guida l’azione politica del M5S dovrà fare in modo di non gestire questo momento con arroganza, oppure la larga parte contraria alla scelta di ieri potrebbe allontanarsi”.

Nicola Morra sui ssocial ha ringraziato Di Battista postando una loro foto insieme del 2014: “Spesso siamo stati in disaccordo, ma sempre gli ho riconosciuto una dedizione per il MoVimento come pochi. Ci rivedremo. Grazie Ale”.

Da Meloni a Fassina, le reazioni

Commenti e reazioni arrivano anche da esponenti politici di altri partiti. Come il deputato di Leu, Stefano Fassina, che in un tweet commenta: “Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del M5s in maggioranza a sostegno del governo Draghi. Sconfitti su Giuseppe Conte, non vinti. Siamo in un’altra fase, ma la battaglia per la giustizia sociale e ambientale continua”. Giorgia Meloni, invece, sull’addio di Di Battista ha detto: “Ha preso una posizione che rispetto. Poi i Cinque Stelle si sono alleati con tutti, tranne che con noi, ma perché non l’abbiamo voluto noi”. E sull’ipotesi che le spaccature interne ai 5S possano mettere in crisi i numeri del nuovo governo Draghi, Meloni ha aggiunto: “Se ci saranno possiamo lavorare insieme all’opposizione, ma non penso che saranno molti i coraggiosi tra loro a lasciare la maggioranza. Con un quesito comprensibile al genere umano e non surreale avrebbe potuto vincere il no”. Per Matteo Salvini, invece, con l’addio al Movimento 5 stelle di Di Battista “diventerà ancora più importante la compattezza della Lega, e della coalizione di quel centrodestra che ha scelto la via del governo, con tutto il rispetto di chi ha fatto scelte diverse che non sta a me commentare”.

Voto Rousseau, dal 94% sul Conte 1 al 59% su Draghi

Ieri il via libera al sostegno al governo Draghi ha registrato un consenso percentuale (il 59,3%) più basso rispetto alle due precedenti occasioni in cui gli iscritti al Movimento 5 Stelle si sono espressi sulla piattaforma Rousseau su un’alleanza con altri partiti per formare un esecutivo. Il miglior risultato è stato ottenuto dal primo governo Conte, quello ribattezzato gialloverde. Il 18 maggio 2018, infatti, è passato con il 94,3% dei voti favorevoli il ‘Contratto per il Governo del Cambiamento!’ con la Lega. Un anno dopo, il 3 settembre 2019, al vaglio della piattaforma nata come strumento di democrazia partecipativa è finito l’accordo di governo con il Pd: nell’arco di nove ore si sono espressi 79.634 iscritti, con 63.146 click sul Sì (79,3%) e 16.488 sul No (20,7%).





