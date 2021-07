M5S, Di Maio va a casa di Conte: oltre un’ora di colloquio per tentare l’ultima mediazione

Oltre un’ora di colloquio. Un incontro tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte si è svolto stamani nell’abitazione romana dell’ex premier. Il ministro degli Esteri starebbe tentando una ulteriore mediazione tra Conte e il garante del Movimento, Beppe Grillo, dopo lo scontro degli ultimi giorni.

Nel Movimento infatti si spera ancora nella possibilità di un’ultima negoziazione per evitare la scissione. C’è, ad esempio, la richiesta di poter vedere e votare lo Statuto che aveva proposto Conte, e ci sono i toni abbastanza concilianti – a detta di molti parlamentari – dell’ultimo video di Grillo a far riaprire la speranza di un’intesa al fotofinish. Ora l’intervento del ministro degli Esteri, che al termine dell’incontro non ha rilasciato dichiarazioni.

La sindaca Raggi: “Li sento entrambi”

“Sono assolutamente fiduciosa che si riuscirà a ricomporre anche questo periodo. Sento entrambi e sono due persone che stimo e apprezzo. Credo che questo momento di complessità si riuscirà a ricomporre”‘. Lo dice la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine della presentazione dei bus Atac, ad Ostiense, in merito alla rottura tra Grillo e Conte.