M5S, faccia a faccia fra Grillo e Conte a Bibbona: una foto lo dimostra

Tre ore di incontro faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo ieri a Marina di Bibbona, nella villa del fondatore del Movimento Cinque Stelle. Una foto pubblicata su Twitter sta a dimostrarlo.

L’ex presidente del Consiglio e il comico e si sono trovati per la prima volta faccia a faccia per un tempo piuttosto lungo per discutere del nuovo ruolo che il primo dovrà assumere nel mondo grillino. I due hanno pranzato a villa Corallina senza occhi indiscreti e poi si sono seduti sulla spiaggia per continuare a pianificare il futuro politico del Movimento. La villa doveva essere già la scorsa settimana la sede del vertice grillino che ha dato il via libera a Conte come guida del Movimento, ma poi la fuga di notizia sul luogo dell’incontro aveva mandato su tutte le furie Grillo che aveva spostato la riunione all’Hotel Forum a Roma.

Ieri però c’è stato un bis a due lontano dagli altri dirigenti del Movimento. Ma la cosa non è sfuggita ad una militante che ha immortalato con il telefonino la coppia mentre discuteva dopo pranzo sulla spiaggia e l’ha inviata al Fatto Quotidiano che l’ha pubblicata in prima pagina. Conte dovrebbe presentare le sue proposte per il rilancio del Movimento, basate sulla svolta ecologista, entro fine mese: ma sul tappeto ci sono il nuovo simbolo, i problemi con Davide Casaleggio e le sue richieste economiche al Movimento, il ruolo futuro della piattaforma Rousseau, il giudizio sul governo Draghi. Governo che Conte sembra abbia criticato per la scelta di affidarsi a consulenti esterni per la stesura del Recovery plan.