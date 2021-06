M5S, Grillo a Roma: “È Conte ad avere bisogno di me”

Beppe Grillo ha da poco terminato la sua assemblea con i deputati alla Camera, ora passerà ai senatori. Il garante del M5S, dopo gli screzi a distanza con il leader in pectore Giuseppe Conte, ha ricordato che “è lui ad avere bisogno del Movimento e io gli posso essere molto utile”. Conte inoltre “non conosce le piazze”, cioè la storia movimentista dei 5 Stelle. “Sono il garante, non sono un coglione”, altra frase durissima del suo intervento.

Ma non è una rottura conclamata. Il progetto di rifondazione con l’ex premier va avanti, “siamo a tre quarti del lavoro per il nuovo Statuto”. Ci sono delle divergenze di vedute, come avveniva in passato tra lui e Gianroberto Casaleggio, ha ricordato e ammesso il comico genovese. Per l’occasione inoltre Grillo ha presentato il nuovo simbolo del partito. In realtà è identico a prima, ma laddove in basso una volta c’era l’indirizzo del Blog delle Stelle d’ora in poi ci sarà l’anno 2050.

Altro punto, il tetto ai due mandati. Grillo ha ribadito di non essere d’accordo a superarlo, ma si è detto disposto a far votare gli iscritti per eventualmente modificare parzialmente la norma fondativa.