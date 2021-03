M5S, Grillo: “Il Movimento cambia per restare fedele a se stesso. Conte onorerà l’impegno con il partito”

“Il Movimento cambia per restare fedele a se stesso”. Come? “Conte onorerà il suo impegno con il partito”. Nel giorno in cui l’associazione Rousseau pubblica sul Blog delle Stelle il suo Manifesto Controvento, che sembra essere il preludio alla nascita di un nuovo partito, il fondatore dei 5S Beppe Grillo risponde a Davide Casaleggio con un suo contro-manifesto. Un’idea di futuro in cui si parla della sorte del partito, ma anche dell’ex premier, indicato come prossima guida dei grillini, e del sostegno al governo Draghi.

“Un mese fa Giuseppe Conte ha detto ‘per il Movimento 5 Stelle ci sono e ci sarò’. È un impegno che ha preso pubblicamente e che intende onorare”, assciura Grillo sul Blog. “Gli è stato chiesto di scrivere insieme un progetto per il futuro del Movimento – aggiunge – Non parliamo di un futuro a breve termine ma dell’unico orizzonte che una forza politica moderna deve considerare: il 2050”.

Il Garante dei pentastellati ha poi parlato del presente e del sostegno al premier Draghi. “Starà a lui e a noi 5 Stelle – scrive – di dimostrare chi dovrà cambiare opinione su quello che egli farà. Non su quello che ha fatto”. Poi aggiunge: “Mario Draghi è da decenni un uomo di banca dello Stato e poi degli Sati europei. Come altri banchieri centrali e statisti in altri Paesi dice di aver capito quale è la vera sfida del secolo: ‘Lasciare un buon Pianeta, non solo una buona moneta’. Lo prendiamo in parola. E’ su questo impegno che l’Italia del 2021 e l’Italia del 2050 lo giudicheranno”.

Sottolineando che “da trent’anni” parla della tutela dell’ambiente, Grillo ammette che anche il suo partito in passato ha sbagliato. “Il Movimento 5 stelle – si legge nel suo post – si sta allenando da anni per questo momento. Abbiamo fatto errori. Chi non ne fa? Ma ci siamo mossi come rabdomanti su terreni non ancora esplorati da noi, nè da altri. Solo chi non fa non sbaglia”. Nessun accenno, invece, ai dissidenti che non avendo votato la fiducia sono stati espulsi dal Movimento e hanno formato il gruppo parlamentare L’Atlernativa c’è.