M5S, l’assemblea in streaming: Conte in campo per rifondare il Movimento

Prima l’introduzione di Vito Crimi, poi la parola passa al leader in pectore Giuseppe Conte. Che, alle 21.30, dà il via all’assemblea congiunta del M5S a cui partecipano in streaming gruppi parlamentari, eurodeputati, consiglieri regionali e amministratori locali. Tutto trasmesso sul profilo Facebook del Movimento per ascoltare le idee dell’ex premier. Al centro la prospettiva politica del nuovo Movimento 2.0, al quale Conte sta lavorando dopo il confronto a Bibbona con Beppe Grillo.

M5S, Conte sulle orme di Letta: “Sconfiggere le correnti per rifondare i 5 Stelle”. E stasera l’intervento in diretta streaming di Annalisa Cuzzocrea 01 Aprile 2021

Gli interventi

La prassi dello streaming, lanciata dal M5S all’inizio della passata legislatura, quella del Parlamento da aprire come una “scatola di tonno”, era stata da tempo accantonata dai 5S. E ora rispolverata dal Movimento, alla luce “della grande richiesta di partecipazione e coinvolgimento”. Previsti anche gli interventi dei capigruppo alla Camera e al Senato, Davide Crippa e Ettore Licheri. La riunione, tuttavia, è allargata anche a sindaci a agli eletti nelle Regioni, nei Comuni e nell’Europarlamento. Ma, prima dell’inizio del dibattito vero e proprio, potrebbe parlare almeno un rappresentante per ciascuna “categoria” di eletti. Non è escluso, quindi, che anche la sindaca di Roma Virginia Raggi prenda parola. Poi il “timone” della riunione passa agli interventi dei parlamentari, con tempi contingentati, visto il probabile numero di voci e il fatto che l’intera riunione si tiene via Zoom.

M5S spaccato sui mandati e causa con Rousseau in arrivo. Conte anticipa la scesa in campo di Annalisa Cuzzocrea 30 Marzo 2021

Gli ‘ostacoli’

Il tetto del secondo mandato per gli eletti nelle Istituzioni e il rapporto con la piattaforma Rousseau di Casaleggio fra gli ‘ostacoli’ da affrontare sulla strada della ‘rifondazione’ di M5s. Fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, ‘la quadra’ sugli intenti è stata trovata lo scorso 28 febbraio dopo un summit cui hanno partecipato i big M5s che si è svolto all’hotel Forum di Roma. La decisione è stata quella di partire dai temi, quelli storici del Movimento: tutela dell’ambiente, importanza dell’etica pubblica, lotta alla corruzione, contrasto delle diseguaglianze di genere, intergenerazionali, territoriali, lotta contro le rendite di posizione e i privilegi, la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica attraverso gli istituti della democrazia diretta, per citarne alcuni. E questo, con una prospettiva lunga, di decenni (il 2050) per dare al Paese una forza politica che vuole essere centrale.

Ma la riunione di stasera non esaurirà tutto il percorso del cambiamento visto che alcuni ‘nodi’ saranno affrontati in modo specifico in un secondo momento. Infatti, è previsto che vi siano ulteriori incontri, a stretto giro di posta, in cui confrontarsi in modo più diretto e specifico sulle questioni organizzative.





