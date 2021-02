M5S, l’attesa per i quesiti su Rousseau scatena la battaglia interna su Draghi. Le ragioni del sì e quelle del no

Sono due giorni di una mini campagna elettorale tutta interna al Movimento 5 Stelle. Le ragioni del sì all’accordo e quelle per il no. I toni in queste ore sono un crescendo, anche di recriminazioni, nel mentre si attende di capire come sarà formulato il quesito – o i quesiti – da presentare agli attivisti su Rousseau.

I ribelli per stasera hanno organizzato un V-day per il “no al governo Draghi”, organizzato da Luca Di Giuseppe, attivista coinvolto nell’associazione Rousseau e molto vicino ad Alessandro Di Battista. “L’iniziativa di stasera nasce esattamente come quella che ci fu per i vitalizi: dal basso”, assicura lui. Nel mentre la senatrice Barbara Lezzi parlando con Adnkronos propone che nel quesito di domani e dopodomani sulla piattaforma venga inserita anche l’opzione “astensione” al governo guidato dall’ex presidente della Bce. Alle 18 invece “Dibba” si farà intervistare sulla pagina del giornalista Facebook di Andrea Scanzi, un audience molto targettizzato sull’elettore e militante medio dei 5 Stelle.

I favoreli al momento sono meno numerosi, attendono di capire quali punti il M5s porterà a casa dopo il secondo giro di consultazioni di oggi. Dopodiché potranno spiegare e giustificare al meglio del ragione del Sì. Posto che sono molti gli eletti che hanno accolto con insofferenza la notizia del voto online in un momento così delicato. “Bisogna far luce sulle presunte ingerenze di Davide Casaleggio“, dice l’ex sottosegretario del governo gialloverde Gianluca Vacca. “Mi auguro che su Rousseau non ci sia un quesito semplicistico: Draghi sì o no? Spero si spieghi cosa voglia dire restare fuori dal gioco in questa fase, quanto c’è da gestire il Recovery Fund. Restarne fuori sarebbe un peccato, un errore”, le parole a Sky Tg24 di Sergio Battelli, presidente della commissione Politiche Ue della Camera.

Il solco che da mesi si è aperto tra il M5s e Casaleggio jr è ormai profondo, il fatto che adesso un passaggio cruciale come questo venga di nuovo gestito dalla piattaforma sta creando più di qualche scompenso. Un altro nodo mai sbrogliato e che adesso potrebbe venire al pettine, specie se alla fine della fiera vinceranno i “no”.