M5S, Lombardi: “Mai imboscate a Draghi ma il governo rispetti le nostre idee”

ROMA – Roberta Lombardi, sulla giustizia nel governo ci sono state molte fibrillazioni e non è detto non si ripetano al Senato. Secondo lei, che è stata nel comitato di garanzia M5S e che lo rappresenta come assessora alla transizione energetica e digitale nel Lazio, il Movimento sostiene fino in fondo il governo Draghi o nel semestre bianco è pronto a farlo cadere?

“Noi saremo leali finché il governo sarà leale con noi. Siamo entrati perché il presidente Draghi ha assunto degli impegni nei confronti delle varie forze politiche che compongono la sua maggioranza, tra cui il Movimento. Se venissero meno, la nostra presenza non avrebbe più senso. Dicevano gli inglesi “no taxation without representation”, io dico no voti senza rappresentanza“.

Eppure lei è stata tra le prime sostenitrici del nuovo governo, anche a difesa del rapporto col Pd.

“Io ero sostenitrice di un governo politico di unità nazionale. Avevo invece detto assolutamente no a un governo tecnico, perché un governo politico, anche se composito, ha comunque un’anima, un indirizzo. Noi dobbiamo poter portare il nostro pezzo di anima”.

Vede rischi nei prossimi mesi?

“È difficile perché ci sono forze talmente diverse che trovare una quadra è un esercizio funambolico giornaliero. Finché ci si riesce, noi ci saremo. A Draghi lo abbiamo detto con lealtà, non facciamo imboscate”.

Sul reddito di cittadinanza potrebbero esserci nuovi problemi?

“Sono d’accordo che vada rivista completamente la parte delle politiche attive che per questione di tempi non è stato possibile mettere in piedi. Siamo andati velocissimi sul reddito, poi c’è stato il cambio di governo, dopo poco la pandemia. Lavorare a quella parte è fondamentale, ma non va toccato il sostegno al reddito perché da dati Inps di aprile di quest’anno, i nuclei familiari che lo ricevono sono un milione e 343mila. Più di 3 milioni e 240mila persone che vivevano sotto la soglia di povertà, a cui quindi stiamo garantendo non agi, lussi, benefit, ma sussistenza. Mi arrabbio molto quando sento lamentarsi datori di lavoro che non trovano dipendenti e lo imputano alla percezione del reddito, perché significa semplicemente che non trovano persone che accettino di lavorare per meno della soglia di povertà”.

Ci sono stati anche abusi.

“Per chi bara, sanzioni senza pietà. Ma i datori di lavoro fanno finta di non sapere che se assumessero un percettore di reddito, quei soldi li prenderebbero loro”.

Darebbe i finanziamenti per la formazione alle imprese, come propone Di Maio?

“Si può studiare il metodo per far arrivare i soldi a destinazione, e cioè alle persone che devono qualificarsi o riqualificarsi. La formazione pubblica professionale è un buon veicolo se funziona e se non è fonte di spreco o truffe. Sui servizi essenziali però, salute, scuola, formazione, io tra pubblico e privato scelgo sempre il pubblico”.

Sconfessando la prima mediazione sulla giustizia Conte sembrava voler parlare all’anima più barricadera del Movimento. Di Maio a quella più governista. Questo la sorprende?

“Secondo me l’intelligenza di una persona che cresce è nel sapersi rapportare in ogni contesto con il dialogo e il confronto. Restando saldi sulle proprie idee, ma aperti a quelle degli altri. In politica è una qualità”.

Chi ce l’ha dei due?

“Magari tutti e due. Poi c’è chi ci arriva prima e chi dopo…”.

C’è un dualismo che rischia di minare il nuovo Movimento?

“Il periodo dell’uomo solo al comando è finito”.

In realtà Conte avrà un sacco di potere.

“Ma anche un sacco di contrappesi che nel precedente statuto non c’erano: il consiglio nazionale che non esisteva, il comitato di garanzia che resta, i coordinatori territoriali che, anche se a livello statutario non hanno un ruolo di garanzia, nei confronti del presidente sono quell’orecchio poggiato sul territorio che prima non avevamo. C’era un vertice, non c’era una struttura. Adesso sì”.

Contenta che il voto su Skyvote sia andato così bene?

“Sembrava che solo Rousseau detenesse le chiavi della democrazia diretta, ma come io sostenevo da tanto esistono molte piattaforme tra cui può scegliere un partito. Non so invece se Rousseau abbia tanti partiti tra cui scegliere”.

Come va la transizione nel Lazio?

“Abbiamo approvato il primo pacchetto di riforme sulla transizione energetica e abbiamo aperto l’era delle fonti rinnovabili lavorando a un piano che dia certezze sia per quanto riguarda gli investitori di grandi impianti fotovoltaici, sia per la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del terreno agricolo di pregio, che in alcune zone è stato molto consumato da una deregulation a cui stiamo ponendo fine”.





