M5s: nasce l’associazione ‘Italia Più 2050’, nel solco di Grillo e Conte

Debutta oggi ‘Italia Più 2050’, associazione culturale che – si legge sul suo sito internet – rappresenta “la naturale evoluzione” di Parole Guerriere, il think tank animato dalla deputata M5S e sottosegretaria al Sud Dalila Nesci. “Italia Più 2050″ si muoverà nel solco tracciato da Beppe Grillo per il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. È un’associazione culturale che ha organizzato, dal 2017, decine di incontri di approfondimento: a Montecitorio, nelle regioni, in rete”. al nuo

“Oggi ispirati dalla visione che guarda al 2050 ci apriamo alla società civile, ai giovani e al futuro post pandemia. Obiettivo formazione e confronto, per mettere radici sui territori. Ecco la nostra mano tesa per promuovere la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile in Italia”, spiegano i promotori dell’iniziativa.

Attorno all’associazione, secondo quanto apprende l’Adnkronos, gravitano circa 40 parlamentari del Movimento 5 Stelle. Il simbolo dell’associazione – caratterizzato da un cerchio verde nella parte superiore e blu in quella inferiore, con una striscia tricolore che lo attraversa – è stato depositato da “Parole Guerriere Italia” presso l’Ufficio brevetti e marchi del Mise lo scorso 17 marzo.