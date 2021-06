M5S, oggi la conferenza stampa di Conte. Salta il blitz di Grillo a Roma

La conferenza stampa di Giuseppe Conte è fissata alle 17,30 al tempio di Adriano e in diretta anche sulla pagina Facebook dell’ex presidente del Consiglio. Dopo lo strappo, resta ancora qualche ora di margine affinché lui e Beppe Grillo possano trovare una mediazione.

M5S: Grillo chiama Conte, ma resta il gelo. Braccio di ferro sui poteri del garante di Annalisa Cuzzocrea e Matteo Pucciarelli 27 Giugno 2021

Intanto arriva la notizia che il fondatore non verrà a Roma, diversamente da quanto aveva confidato ai suoi più stretti collaboratori. La telefonata non risolutiva con l’ex premier nel tardo pomeriggio di ieri avrebbe al momento fatto desistere il garante e fondatore del M5S, convinto che non sia utile rimettersi in viaggio. Le speranze di ricucire sembrano infatti ridotte al lumicino, resta lo stallo e le distanze tra i due. “La telefonata è andata malissimo, le posizioni inconciliabili. Ormai è davvero difficile ci si possa mettere d’accordo…”, riferisce all’Adnkronos chi ha parlato in queste ore con Grillo.