M5s, ora Di Maio e Di Battista rischiano di essere spiazzati dal ritorno dell’avvocato Conte

ROMA – È durato un battito di ciglia, il riavvicinamento tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. I gemelli diversi del Movimento, i diòscuri che ne hanno segnato l’ascesa un tempo insieme, ora ai lati opposti, avevano ricominciato a parlarsi quando i 5 stelle hanno detto perentori: “Con Renzi non torneremo mai”.

Poi però, praticamente il giorno dopo, il M5S si è seduto al tavolo con Italia Viva. E saltato quello, ha trasformato il suo iniziale “Mai con Draghi” in “Draghi facci entrare”. Situazione che pare aver messo fine per sempre alla possibilità che il ministro degli Esteri uscente e l’ex deputato possano stare – di nuovo – dalla stessa parte. C’è un terzo incomodo, in quest’eterno duello. Talmente incomodo e talmente potente che potrebbe mettervi fine una volta per tutte, lasciando ai margini tanto Di Battista che Di Maio, Castore e Polluce, il domatore di cavalli e il pugile. Giuseppe Conte già oggi sarà alla riunione dei vertici del Movimento prima delle consultazioni. Lo ha voluto Beppe Grillo lì, ansioso di convincere l’avvocato del popolo che non l’abbandonerà. Che è pronto a mettere i 5 stelle nelle sue mani. Fino al punto di chiedere a Mario Draghi – nelle due ore di conversazione telefoniche di mercoledì rivelate dal Fatto – di coinvolgere proprio l’ex premier nel nuovo esecutivo. Non ha parlato di Di Maio, non ha parlato di Stefano Patuanelli, ha chiesto per Conte. Anche perché, era lui che stava chiedendo al M5S di tradire.

Raccontano che mercoledì scorso l’assemblea dei parlamentari fosse stata convinta di un progetto molto preciso: dire no a qualsiasi governo tecnico, fare blocco grazie ai numeri in Parlamento, insistere su una nuova maggioranza politica – anche con Forza Italia – e riproporre Conte. I dirigenti del Movimento erano tutti convinti che questo schema – per quanto fantasioso – fosse l’unico a non danneggiarli per sempre. Poi però, la riunione si è interrotta. Vito Crimi è andato all’incontro col Pd e Leu e proprio sulla via del ritorno, ha ricevuto una telefonata. “Pronto, Beppe?”. Grillo ha appena riattaccato con Draghi quando chiama il reggente e lo spinge all’indietro tutta. Così, alle 10 e mezzo di sera, l’assemblea degli eletti riprende in modo completamente diverso da com’era cominciata. Con l’idea di aprire al governo indicato dal presidente della Repubblica Mattarella, di essere “collaborativi”. “Come facciamo? Al Senato nessuno vuole dargli la fiducia!”, chiede Crimi. È a quel punto che Grillo decide di venire a Roma, oggi, e di intestarsi la scelta.

In tutto questo, Di Maio riesce ad anticipare le mosse, si mette sulla strada giusta un attimo prima che lo faccia anche Conte col suo tavolino a piazza Colonna. Nelle riunioni interne aveva condiviso la linea del no a Draghi. È stato ben attento a non fare dichiarazioni però. E nel momento in cui ha parlato, giovedì mattina, è stato per aprire.

Di Battista – invece – non ha alcuna intenzione di cambiare idea e stavolta nessuno, neanche gli emissari di Conte, sembrano riuscire a convincerlo. A chi gli chiedeva ieri se intendesse restare sulla sua posizione, dopo i sì di Grillo e perfino della sua alleata di sempre, Virginia Raggi, rispondeva inviando il post scritto la notte prima: “Ogni ora che passa, per quanto mi riguarda, si aggiungono ragioni su ragioni per dire No a Draghi”, il cui governo è visto dall’eterno descamisado come “l’inizio della restaurazione”.

Tutto questo rovina i piani dello spin doctor di Conte: Rocco Casalino ha in mente da tempo un Movimento a due velocità, con alla guida l’anima pop Di Battista e al suo fianco il volto istituzionale del premier uscente. È lo schema che ha vinto nel 2018, quando la faccia più compìta era quella di Di Maio, ed è un piano che il portavoce dell'”avvocato del popolo” stava già rinverdendo quando – nei giorni che hanno preceduto le sue dimissioni – ha accarezzato l’idea delle urne, con una campagna elettorale fatta in maniche di camicia, il più possibile in mezzo alla gente (anche quella volta, a fermare il sogno è stata una telefonata di Grillo).

È un progetto che l’arrivo di Draghi scompagina probabilmente per sempre. Ed è qui che si arriva alle scelte delle prossime ore: se Conte entrasse nel governo, come il fondatore M5S auspica, ma come il presidente del Consiglio uscente dice a tutti di non voler fare, l’unica posizione adeguata sarebbe quella di ministro degli Esteri. Abbastanza prestigiosa da non sembrare uno sfregio, coerente col lavoro fatto in Europa sul Recovery Fund. Ma quello è il posto che Di Maio non vuole lasciare, se davvero i principali esponenti dei partiti fossero coinvolti nel nuovo governo. Cedere il posto al suo rivale, e forse successore dentro ai 5 stelle, sarebbe un sacrificio troppo grande. Che l’ex capo politico non intende fare. Così come Dibba non vuole restare in un angolo. E potrebbe ripartire da solo, con quei 50 senatori pronti, come lui, a dire no.





