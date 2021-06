M5S, Petrocelli filocinese fa arrabbiare Lega e Pd: “Parole inaccettabili”

La Lega chiede al presidente della Commissione esteri Vito Rosario Petrocelli di dimettersi: “Esprimiamo profondo disappunto per le sue parole, riportate oggi in una sua intervista al quotidiano La Repubblica, con le quali si dichiara nostalgicamente filocinese. Senza alcun imbarazzo Petrocelli afferma come il modello socialista sia accettato da oltre un miliardo di persone, dimenticandosi però le repressioni di Tienanmen o le immagini di Hong Kong e Taiwan. Con il suo negazionismo, Petrocelli non rappresenta la giusta sintesi politica della maggioranza, di cui la Lega fa parte con responsabilità e lealtà, che sostiene il governo Draghi. Se Petrocelli crede di poter tranquillamente blandire un regime totalitario si dimetta dalla sua carica e segua il suo sodale Di Battista nei suoi viaggi in giro per il mondo tra regimi ed autocrazie; altrimenti chieda scusa e scelga con nettezza il campo della democrazia e del pluralismo che non possono essere mortificati così impunemente da un rappresentante delle istituzioni”. Così i senatori della Lega Stefano Lucidi, Tony Iwobi, Manuel Vescovi ed Emanuele Pellegrini.

M5s, Petrocelli: “Io filocinese. Vorrei il Movimento di Conte vicino alle idee di Grillo” di Concetto Vecchio 16 Giugno 2021

Anche nel Pd non nascondono il proprio disappunto per la posizione di Petrocelli, giunta a pochi giorni dalla presa di posizione molto critica contro la Cina espressa al G7. “Un presidente di Commissione, eletto da un’ampia maggioranza, dovrebbe essere più prudente, più equilibrato”, fa notare Alessandro Alfieri, il capogruppo Pd nella Commissione esteri al Senato. “Non si possono ridurre i rapporti con Pechino a meri rapporti commerciali, non tenendo conto dei diritti umani, del rispetto dei lavoratori e di quello dell’ambiente”. Anche le posizioni negazioniste nei confronti della minoranza uigura “sono decisamente tranchant”. Invce “Di Maio ha dato prova di moderazione in questi ultimi tempi, operando una conversione delle sue posizioni filocinesi. Nel 2023, se vogliamo fare un’alleanza con i Cinquestelle, occorre che le idee di Petrocelli, che pure fin qui ha dato prova di essere un presidente corretto, non prevalgano nel Movimento. Insomma deve capire se vuole fare il battitore libero o se continuare a rivestire un ruolo istituzionale, visto che con le sue uscite impegna tutti noi”.

M5S, il Conte day a Napoli, Manfredi e l’esame della Pignasecca di Conchita Sannino 15 Giugno 2021

È un momento critico nei rapporti con i grillini, per il Pd, dopo l’uscita sulla vocazione maggioritaria M5S espressa a Napoli da Giuseppe Conte. “Infatti”, dice Alfieri, “io in proposito sono sempre stato prudente sull’alleanza, ma continuo a pensare che sia possibile”.

Conte ha fatto bene a non andare con Beppe Grillo dall’ambasciatore cinese? “Dall’ambasciatore ci sono andato anch’io in passato, ma gli ho fatto notare che sul rispetto dei valori occidentali, a cominciare dai diritti umani, noi siamo intransigenti. Certo il momento non era tra i più opportuni per un’udienza, posto che era in corso il G7”.