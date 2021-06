Ma che sapore ha il brodo di giuggiole? Andiamo in Veneto a scoprirlo

Pubblicità

“Andare in brodo di giuggiole!” Quante volte abbiamo pronunciato quest’espressione e quante volte l’abbiamo sentita pronunciare. Amori che nascono, una vincita, una bella notizia: insomma non importa il contesto, ma quando la felicità è incontrastata il cuore va sotto zucchero e letteralmente siamo in brodo di giuggiole. La prima volta che l’espressione si palesò fu nel 1612. La Crusca ci dice che originariamente erano “succiole”, piccole castagne cotte in acqua. Il passaggio da “brodo di succiole” a “brodo di giuggiole”, cioè i frutti della pianta del giuggiolo, si ipotizza sia avvenuto grazie alla diffusione che questi ebbero sia in medicina che in cucina per la preparazione di marmellate e confetture, prendendo quindi il posto delle “succiole”, ovvero delle castagne lessate.

Dalle giuggiole si possono trarre anche confetture con un apporto esterno di zucchero pari quasi allo zero, essendo molto dolci di natura

L’espressione colorita e saporita nasce cronologicamente dopo il suo liquore, del quale abbiamo traccia sin dai tempi dell’antica Roma. Già negli scritti di Erodoto la troviamo come uno dei quattro “frutti pettorali”, il cui decotto veniva usato per curare le malattie da raffreddamento fin dall’epoca egizia. I Romani ne facevano un vino dolce e inebriante e per i Gonzaga era un rosolio immancabile durante i loro ricevimenti. Il paese con le piantagioni più importanti è la Cina, dove non a caso è considerata “pianta da medicamento fondamentale”. Non solo i frutti, ma anche le foglie dell’albero vengono impiegate in Medio Oriente per la cura di alcune forme di psoriasi. Un albero magico insomma, dai frutti preziosi. L’Italia è riuscita a capitalizzare questi benefici soprattutto nella zona dei Colli Euganei, dove si continua la coltivazione di quest’albero che, nel corso dei secoli, è sparito dalle terre di mezza nazione in favore degli ulivi, più famosi e versatili, e utilizzato oggi per lo più come divisore di confini terrieri.

Frutteto di giuggiole, famiglia Scarpon Nel piccolo borgo medievale di Arquà Petrarca invece è frutto sacro, fiore all’occhiello della produzione agricola e vanto cittadino. Per chi non l’avesse mai vista e assaggiata la giuggiola è piccola, lucida e rotondeggiante, tipica dei frutti “uno tira l’altro”, somiglia molto a un’oliva particolarmente carnosa, con tanto di nocciolo all’interno. Ne esistono circa 80 varietà diverse nella forma. Le piccole sono più dolci, quelle grandi un po’ meno e il sapore è più simile a una mela. La concentrazione zuccherina naturale è davvero stupefacente. La scala di Brix, utilizzata nell’industria alimentare per misurare la quantità di zuccheri presenti in frutta e verdura, nel vino e nelle bibite, la attesta a 37°Bx. L’uva ne ha 22°Bx. Per farne conserve, quindi, si utilizza una parte di zucchero davvero irrisoria. Le proprietà benefiche non finiscono qui. Ha una concentrazione di vitamina C superiore di 20 volte a quella di un agrume!

L’unico liquore di “brodo di giuggiole”, prodotto dalle piantagioni della famiglia Scarpon

La famiglia Scarpon è l’unica produttrice ad Arquà del famoso brodo. Custodisce gelosamente la ricetta originale di questa bevanda, esattamente come tramandata dal ‘300. Il termine brodo indica un mix di frutti, tutti autunnali, in infusione idroalcolica: mele cotogne, melograno, uva, scorze di limone e, naturalmente, le giuggiole in percentuale maggiore. Hanno la più grande coltivazione del territorio. “Ci siamo trovati con un bel po’ di giuggioli secolari, anche perché nel tempo, molti li espiantavano per far spazio agli ulivi. Quest’anno, quando finirà la raccolta delle giuggiole, inizieremo le prove per l’infusione esclusiva del frutto: un assoluto di giuggiola”. Interessanti anche le declinazioni in campo terapeutico. In Cina ad esempio fanno degli ottimi decotti, utilizzando però il frutto secco. Il fresco si lavora solo in Italia. Non solo brodo, ma anche confetture che possono essere utilizzate come regolatori intestinali e per dare sollievo dalle diverticoliti. Al produttore fa eco Luca Callegaro, sindaco di Arquà Petrarca, convinto che proprio nella sua cittadina il giuggiolo abbia trovato il giusto habitat naturale. “Ogni brolo di Arquà ha il suo giuggiolo”, ci dice infatti il Sindaco. Il brolo è un giardino che gli abitanti del paese hanno dietro casa, un incrocio tra un ornamentale ed un orto. “È un frutto che non ancora tutti conoscono, sembra incredibile considerata la storia millenaria. Tempo fa mi contattarono da un supermercato in Val D’Aosta. Non sapevano come mangiarlo, la cosa mi fece sorridere. In verità va mangiato così, fresco, ed è buonissimo. Spesso finiamo nelle domande dei quiz a risposta multipla. La risposta ‘giuggiola’ viene sbagliata sistematicamente”.

Una veduta di Arquà Petrarca

Di questo frutto ad Arquà Petrarca esiste anche una celebrazione, le prime due domeniche del mese di ottobre, chiamata la “Festa delle Giuggiole” che logicamente, causa Covid, ha subito uno stop. Le speranze del primo cittadino sono di poter riprendere la tradizione già dal prossimo autunno, anche in virtù del fatto che la festa attira parecchi turisti da ogni parte d’Italia. Il sommo Petrarca, al quale è dedicato il nome del paese, dopo il suo lungo girovagare per il mondo, si trasferì nel borgo veneto per trascorrere serenamente gli ultimi anni della sua vita e dedicarsi alla stesura finale del “Canzoniere”, la sua opera magna. Ci piace pensarlo in giuggiole, a passeggio fra i suoi giuggioli, pensare alla sua amata e al tempo dell’amor perduto, sgranocchiando il dolce frutto consolatorio.





