Ma com’è difficile riavere i soldi del credito residuo su sim: una guida

Pubblicità

Pubblicità

Mi sorprende sempre la capacità di addetti rappresentanti degli operatori, nei negozi o nei call center, di dire con sicumera informazioni scorrette, che presentono a volte persino profili di illeceità. La portabilità del credito residuo è un diritto sancito da anni, nelle norme. Ci auguriamo che gli operatori si impegnino di più ad assicurarsi che tutti i propri rappresentanti diano informazioni corrette a norma di legge. Nel frattempo, consigliamo agli utenti di non chiedere agli addetti ma di face ricerche su internet, finendo sui siti ufficiali degli operatori, per avere risposte affidabili.

Bisogna riconoscere che gli stessi operatori non rendono facile questa ricerca. Ad esempio, se si scrive su Google Vodafone e portabilità credito residuo si finisce su questa pagina http://www.areaprivati.vodafone.it/190/trilogy/jsp/channelView.do?contentKey=25092&channelId=-8668 dal formato strano che poi rinvia al sito ufficiale dove non c’è la risposta cercata. Nel caso di Tim è posizionato un sito della community di Tim e solo con Wind 3 c’è in evidenza la pagina giusta https://www.windtre.it/moduli-utili/moduli-mobile/.

Sul contratto Vodafone c’è scritto:

“Fatti salvi i termini di prescrizione ed i casi di uso improprio e/o abuso, l’eventuale credito telefonico non goduto potra? essere restituito al Cliente in equivalente monetario, trasferito su altra carta SIM Vodafone intestata allo stesso Cliente, ovvero, in caso di portabilita? del numero, trasferito sull’utenza attivata presso il nuovo operatore. Il credito verra? restituito ovvero trasferito al netto di ricariche omaggio eventualmente previste dal piano tariffario attivo sulla carta SIM o comunque associate a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica e, ove previsto, al netto del corrispettivo richiesto da Vodafone per la prestazione di restituzione o trasferimento.

Tutti i suddetti casi comportano la perdita di eventuali di ricariche omaggio eventualmente previste dal piano tariffario attivo sulla carta SIM o comunque associate a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica.

Le condizioni e le modalita? della restituzione e del trasferimento sono disponibili sul sito di Vodafone e tramite il Servizio Clienti.

Vodafone si riserva la facolta? di fissare soglie massime al credito cumulabile su una singola utenza, e stabilire altre politiche di prevenzione di uso improprio o abuso, che siano ragionevoli e comunque compatibili con un uso normale del servizio di comunicazione elettronica, e conoscibili tramite il sito Vodafone e tramite Servizio Clienti, ed a sospendere, previa comunicazione al Cliente, le operazioni di restituzione o di trasferimento del credito residuo che siano effettuate per conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dei servizi di comunicazione elettronica”.

Non si capisce perché il contratto non può chiarire costi e modalità e rimandare a una informazione chissà dove presente.

Solo con la chiave di ricerca trasferimento credito residuo site:www.vodafone.it arriviamo alla luce: http://www.vodafone.it/portal/resources/media/Documents/Moduli/recesso_ricaricabile.pdf, dove si legge che si può ottenere il credito via assegno o bonifico meno un costo di gestione di sei euro (sulla legittimità di questo costo, presente anche con altri operatori e che non dovrebbe essere superiore ai veri costi subiti a monte, invitiamo Agcom ad aprire una indagine; si tratta di un’operazione automatica o automatizzabile). Ricordiamo che se uno fa la portabilità del numero può contestualmente ottenere la portabilità del credito sulla nuova sim (meno il costo di gestione).

In generale certo non si brilla per trasparenza. Certo l’operatore non facilita la vita (per non dir di peggio) dell’utente che vuole riavere i propri soldi.

Infine, anche l’informazione dei 5 euro sembra fantasiosa. Sul contratto c’è scritto che la sim viene disattivata dopo dodici mesi senza ricarica e poi viene dopo il numero dopo ulteriori dodici mesi. L’operatore ha diritto a sospendere sim e riciclare numeri inutilizzati, per ovvi motivi di efficienza di costi.





Go to Source

Tweet Share Pinterest