Ma perché in Italia il click (day) è un flop?

Il fallimento dei click day è una delle poche cose su cui gli italiani possono rimettere l’orologio. Dal bonus bici al cashback, dalle prenotazioni dei vaccini lombardi ai bonus imprese siciliani, dal Monte Bianco all’Etna, la sottile linea rossa che tiene insieme questi eventi è riassunta nelle sconsolate cronache del giorno dopo che titolano “Partenza a ostacoli”, “Il sito va in tilt”, “Flop day”. Ora, pur consapevoli che fa più rumore un albero che cade (il disservizio telematico) che una foresta che cresce (il fatto che milioni di italiani finalmente interagiscano elettronicamente con la burocrazia), riconosciamo alla spietata regola giornalistica una persistente vitalità. Per cui la domanda semplice è: com’è possibile che quando guardiamo un film su Netflix o ordiniamo un pacco su Amazon il malfunzionamento è la rarissima eccezione, mentre quando chiediamo cose anche importanti alla Pubblica amministrazione è spesso la regola?

Il format è sbagliato

Una parte della risposta sta proprio nel format: un giorno solo, se non ore, in cui si concentrano tantissime richieste. Stefano Quintarelli, decano delle cose internettiane e presidente del governativo comitato di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, l’ha scritto in un tweet recente in risposta allo stupore per i disservizi dell’ex presidente di Cassa depositi e prestiti Franco Bassanini: “Siamo ancora a fare i click day… Se metti “in palio” qualcosa di ambìto a partire dall’ora x, tutti coloro che vi ambiscono tenteranno di accedere tra le x:00:00 e le x:00:01. Una delta di Dirac, un auto-attacco Ddos (distributed denial of service) istituzionale”.

Al di là dei tecnicismi un po’ compiaciuti (il Delta di Dirac è un picco improvviso in una curva di distribuzione), l’immagine del Ddos, ovvero il fatto che un sito va giù quando non riesce a sopportare la concentrata quantità di richieste di un attacco hacker, è efficacissima. Con la differenza che gli inconsapevoli hacker siamo noi quando pretendiamo di iscriverci, come ci hanno detto che si poteva fare, per avere indietro il 10 per cento delle nostre spese.

Ma se è così chiaro che la modalità concentrata si presta al fallimento (anche se obietterei che quando Amazon indice il Cyber Monday o meglio ancora Alibaba il Singles’ Day con 74 miliardi di dollari di merci vendute non va mai giù niente), perché continuare a farla? Vorrei chiederlo a Luca Attias, informatico di talento che guida il Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio, ma col cambio di ministro appena avvenuto non rilascia interviste. Lo stesso Quintarelli, per il suo ruolo istituzionale, preferisce non rispondere e mi rimanda alle otto tesi sulla trasformazione digitale scritte assieme a Paolo Coppola, appassionato ex senatore del Pd ora tornato a insegnare informatica all’Università di Udine.

Otto tesi digitali

Entrambi, tra fine 2015 e inizio 2016, erano nel gruppo che aveva lavorato al Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA, le cui priorità erano l’anagrafe digitale (Anpr), i pagamenti elettronici (PagoPA) e l’identità digitale (Spid). In quelle tesi si auspicava tra l’altro che il pubblico aprisse ai privati. Tipo permettere ad aziende esterne di creare applicazioni in cui il cittadino potesse controllare ogni suo debito con lo Stato, “dalle multe alle rette universitarie, alle tasse municipali o nazionali”. Oppure che facessero una app per la babysitter che, interfacciandosi con l’Inps, consentisse di pagare con i voucher (all’epoca) ed essere in regola con i contributi. Però i due autori riconoscevano anche l’esistenza delle terribili (talvolta necessarie) lungaggini dell’azione pubblica, con un ordinativo di servizi di cloud computing che ci aveva messo più di tre anni per concludersi, che è come se compraste un cellulare ora e lo riceveste, ormai irrimediabilmente obsoleto, nel 2024. Una scarsa mobilità sulle gambe che forse dice qualcosa anche dei flop day.

Parlo con Coppola nelle pause di lezioni a distanza. Dice: “Con i click day la Pubblica amministrazione decide di non decidere. Quel tal giorno sembra un criterio oggettivo, invece discrimina. Tra fasce di popolazione (gli anziani generalmente sono in difficoltà), tra gente che ha scarsa connessione o a quell’ora lavora, e così via. Detto questo, il numero degli accessi previsti è spesso sottodimensionato”. Quasi sempre. Una volta si sarebbero dovuti potenziare i server (comprare più computer e aumentare la larghezza di banda), ma oggi dovrebbe essere più facile dal momento che basta prenotare più spazio nel cloud di Amazon Web Services o di qualche altro fornitore. “Sì, ma quello spazio costa. E generalmente viene tarato sulla media degli accessi, non sui picchi”. Ma non costa anche, in termini di immagine, andare puntualmente in tilt? “Sì, ma la differenza è che Netflix lo paghi, lo Spid no. Se lei fosse l’amministratore delegato di Poste, il principale fornitore di Spid, quanti soldi investirebbe sapendo che comunque non gli torna niente indietro?”. Così però non se ne esce. “Se ne potrebbe uscire se l’Agid definisse dei livelli minimi di servizio. Tipo dire ai provider: dovete garantire di reggere anche se il 30 per cento di tutti i vostri clienti si collegano nello stesso momento. Che è un po’ come se il 30 per cento dei clienti di una banca andassero al bancomat nello stesso istante. Nella vita vera non succede, nei click day sì”.

Sullo sfondo incombe il problema dell’incompetenza. Quando ancora era in Parlamento Coppola presiedette la Commissione di inchiesta sulla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. A quanto pare un film horror. In cui il “responsabile per la trasformazione digitale”, un dirigente di prima fascia con competenze tecnologiche di base, che le 13 mila PA nazionali avrebbero dovuto nominare, era missing in action quasi dappertutto. Col caso limite del ministero dell’Interno che ne aveva nominato, una settimana prima dell’audizione, uno che sarebbe andato in pensione la settimana dopo. Conclusione: non è che i responsabili dovrebbero saper configurare un server, ma almeno sapere che cos’è sì.

Dal front al back end

Lo dice con altre parole anche Alfonso Fuggetta, docente del Politecnico di Milano e autore di Il Paese innovatore (Egea): “L’emendamento del governo scorso per assumere tecnici informatici nella PA, sponsorizzato proprio da Coppola, fu il primo a saltare. Ma senza competenza non si va da nessuna parte”. La rivoluzione culturale che lui chiede è di passare dal front end al back end. Ovvero, in italiano corrente, dal preoccuparsi solo della punta emersa (le app, che gli elettori vedono) a investire soprattutto su quel che sta sotto l’iceberg, e che gli elettori non vedono, ovvero il fatto che le banche dati delle amministrazioni parlino tra loro, la cosiddetta interoperabilità: “La grafica di Amazon è vecchiotta, però i loro server sono fenomenali. Invece noi abbiamo IO (la app che serve anche per il cashback), ma è una vetrina vuota perché le amministrazioni che avrebbero dovuto popolarla di servizi non l’han fatto”. Sogna un Paese in cui non si parli più di digitalizzazione (“la svolta non è passare dal certificato cartaceo al pdf che scarichi dal sito”), bensì di trasformazione (“un sistema informatico della PA che lo chiede all’anagrafe digitale”). Come in Estonia. Ora un ministro con quasi quella dicitura (transizione digitale) c’è. Seguiremo gli sviluppi.

Sul Venerdì del 26 marzo 2021





