Madonna ricorda Kamen: “Hai sofferto troppo, spero tu sia felice dove sei ora”

Con un post su Instagram Madonna ricorda il suo pupillo Nick Kamen, il cantante inglese scomparso nella notte di martedì a 59 anni a causa di un tumore contro il quale combatteva da qualche anno. Nella prima delle quattro foto del post si vede Madonna insieme a Kamen al banco mixer, un’immagine del periodo in cui iniziò la loro collaborazione per il brano Each time you break my heart nel 1986. La frase toccante che accompagna il post recita così; “Fa male al cuore sapere che te ne sei andato. Sei sempre stato una persona gentile, dolce e hai sofferto troppo. Spero che ovunque tu sia ora possa essere più felice Nick Kamen”.

La collaborazione tra la Material girl e Kamen iniziò dopo che Madonna vide l’artista inglese in un famoso spot per i jeans Levi’s 501 in cui Kamen si spogliava in una lavanderia pubblica per mettere in lavatrice i suoi vestiti e attendere il lavaggio con i soli boxer, seduto tra i clienti in attesa. Madonna ne fu colpita e decise di affidargli un suo pezzo scritto con il produttore Stephen Bray. Il brano divenne un successo internazionale e segnò l’inizio della carriera musicale di Kamen, proseguita per tutti gli anni Novanta con grandi successi, soprattutto in Europa e particolarmente in Italia dove il cantante contava su una nutrita fan base.





