Mali, una donna partorisce 9 bambini. E’ un record mondiale

UNA DONNA del Mali ha partorito nove bambini, raggiungendo un record mondiale. Il parto è avvenuto ieri in Marocco e si stima che sia la prima volta che vengano alla luce un numero così alto di neonati che riescano a sopravvivere. “I piccoli stanno tutti bene finora”, hanno fatto sapere le autorità sanitarie marocchine, confermando che i gemelli sono in buone condizioni di salute. In passato erano già avvenuti parti con nove gemelli, ma i piccoli erano vissuti solo poche ore.

Halima Cisse, così si chiama la giovane mamma 25enne, era convinta di dare alla luce solo sette figli, ma ha scoperto di avere altri due figli. Le radiografie prima della nascita non erano riuscite a individuare due dei fratellini, ma ieri sono nate cinque femmine e 4 maschi. I piccoli sono stati messi in incubatrice e hanno un peso che varia fra i 500 grammi al chilo e verranno tenuti sotto controllo per almeno tre settimane in ospedale.

La gravidanza plurigemellare ha tenuto alta l’attenzione in Mali e i leader di questa nazione africana hanno seguito passo passo l’attesa di Ciesse. A marzo i medici avevano chiesto maggiori cure e l’intervento di ginecologi specializzati per tutelare la donna e in nascituri. E il leader di transizione del paese, Bah Ndaw, ha ordinato che fosse mandata in Marocco.”La madre e i bambini stanno bene finora”, ha detto alla Agence France-Presse il ministro della Salute del Mali, Fanta Siby, aggiungendo di essere stata tenuta informata dal medico maliano che ha accompagnato Cisse in Marocco.

In una nota Siby si è congratulato con “le equipe mediche del Mali e del Marocco, la cui professionalità è all’origine del felice esito di questa gravidanza”.

Tra tre settimane la donna e i nove figli dovrebbero tornare in Mali. Prima del parto, i medici erano molto preoccupati per la salute di Cisse e per le possibilità di sopravvivenza dei suoi bambini. Una gravidanza di nove bambini è molto rara e le complicazioni in parti di tipo spesso portano alla morte dei neonati.

Ora Cisse sorride, festeggiando con i medici l’arrivo dei suoi nove figli, tenuti in fila nelle incubatrici in ospedale. Il padre dei piccoli, Kader Arby, rimasto in Mali con la figlia maggiore della coppia, ha detto alla Bbc di essere rimasto in costante contatto con la moglie e di non essere preoccupato per il futuro. “Dio ci ha dato questi bambini -. ha detto – E ‘lui a decidere cosa accadrà a loro. Non sono preoccupato per questo. Quando l’onnipotente fa qualcosa, sa perché”.

Una notizia positiva che ha rallegrato molte persone in Mali, dando gioia in un paese afflitto da disordini politici e da un’insurrezione jihadista.

Il primo caso noto di nascita di 9 gemelli fu nel 1971 a Sydney, ma nessuno dei neonati sopravvisse. Un altro gruppo di 9 gemelli è nato nel 1999 in Malesia, ma anche qui i bimbi persero la vita dopo poco. Nel 2009, l’allora 33enne Nadya Suleman ha battuto i record quando diede alla luce otto fratellini in California, catturando l’attenzione globale. Ora è la volta di Halima Cisse che porta il Mali alla ribalta con la nascita di cinque femmine e quattro maschi.





