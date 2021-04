Malika: “I miei genitori mi dicevano ‘Ti auguro un tumore’ o ‘Meglio drogata che lesbica’

Pubblicità

Il telefonino sputa insulti orribili, gridati da una voce femminile piena di livore. “Ti auguro un tumore”, “meglio una figlia drogata che lesbica”, “Mi parli di altra gente? Son fortunati perché hanno figli normali, e solo noi s’ha uno schifo così”. È la madre di Malika a pronunciare quelle parole tremende, che la ragazza ha fatto ascoltare alle videocamere di Fanpage. Malika che ha 22 anni, vive a Castelfiorentino e che ha confessato la sua omosessualità alla famiglia quando ha capito di essere innamorata di una ragazza, la stessa a cui è indirizzato uno dei messaggi più terribili: “Dì a quella faccia di m…a che se l’acchiappo gli levo il cuore dal petto”.

“Ci siamo conosciute a luglio dell’anno scorso – racconta – ad agosto, sapevo del suo orientamento sessuale e sin da subito ho capito che con lei stavo bene come non mi succedeva da tempo, perché mi dava molte attenzioni. Confidandomi con un’amica mi sono resa conto che tra noi stava nascendo qualcosa di importante, così ad agosto ci siamo fidanzate di nascosto dai miei genitori”. La svolta è stata la sera di capodanno, “quando ci siamo spinte anche a fare progetti di vita insieme, a parlare di futuro. Così ho deciso di scrivere una lettera alla mia famiglia, dove ho raccontato quello che la mia compagna rappresenta per me, il bene che mi trasmette”. Malika sceglie le parole scritte e non quelle dette “perché in passato c’erano state dei pessimi segnali, quando mi ero iscritta i nascosto a calcetto e, una volta scoperti gli indumenti, mi hanno messo le mani addosso”. Malika lascia lascia quella confessione il 4 gennaio del 2021 in camera sua sperando che i genitori comprendano. Invece no: alle tre del pomeriggio i messaggi vocali arrivano come una doccia gelida, “mi dicono addirittura che se avessi voluto rientrare in casa avrei dovuto anninetare la mia vita, starmene in chiusa in camera e non vedere più nessuno. Allora finalmente ho scelto la mia vita, ho scelto ciò che mi fa stare bene, ho scelto di essere me stessa. Ho preferito essere cacciata via, inseguita da altri insulti terribili”.

La domenica di Pasqua, la chiama un amico del fratello “per consegnarmi una busta di mio nonno. Io ho chiesto se mio fratello era lì, e in effetti c’era: al telefono ha vomitato altre minacce, mi ha detto che vuole tagliarmi la gola”. Malika ha registrato la telefonata e l’ha subito inviata al legale che la segue; nel frattempo, ha aperto un procedimento penale nei confonti dei familiari “per appropriazione indebita delle mie cose visto che quando sono andata a casa per prendere i miei vestiti ho trovato la serratura cambiata, per violenza fisica, violenza verbale, ingiuria, minacce”.

L’amore della sua compagna, dice Malika “mi sta facendo sopportare tutto, anche il malessere fisico e i problemi economici. E c’è anche uno psicologo a sostenermi, oltre agli amici e ai colleghi”. La rabbia è passata, “oggi provo una profonda delusione. E se i miei genitori dovessero chiedermi perdono, non so come reagirei: nella vita ci sono rapporti che ti scegli e rapporti obbligati. I genitori fanno parte di questa seconda categoria, ma quando capisci che il loro modo di pensa





