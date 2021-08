Maltempo, allerta arancione a Milano. Frana nel Lecchese, 120 persone evacuate da un campeggio

Pubblicità

Pubblicità

Scatta di nuovo l’allerta arancione su Milano: l’ha diramata la Protezione civile per temporali forti e rischio idrogeologico, mentre l’allerta è gialla per rischio idraulico. Sorvegliati speciali, come sempre, Seveso e Lambro.

Secondo gli esperti del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali, infatti, la Lombardia a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 4 agosto, è interessata da “una saccatura, ovvero una zona di bassa pressione (ndr), di origine atlantica, la quale provocherà un progressivo aumento dell’instabilità con precipitazioni via via più diffuse e insistenti, anche a carattere temporalesco”.

I danni

In serata i primi danni provocati dal tempo. A Villa Guardia, nel Comasco, a causa della pioggia intensa è esondato il torrente Fossato: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Disagi anche in provincia di Lecco: a Dervio, un centro affacciato sul lago di Como, 120 persone sono state allontanate da un campeggio per la piena del torrente Varrone e per la massa d’acqua accumulatasi nell’invaso della diga di Pagnona.

Sempre nel Lecchese si è verificata una frana sulla strada provinciale 62 fra Bellano e Taceno: i massi hanno invaso la carreggiata in prossimità di una galleria, provocando la chiusura della strada al traffico. Ed è stata chiusa per smottamenti anche la strada Tremenico-Subiale.

Sono previste piogge “in graduale intensificazione su Alpi e Prealpi, primi rovesci o isolati temporali sulla pianura nord-occidentale – si legge ancora nella nota – Tra metà pomeriggio e la prima serata si ritiene probabile la formazione di una linea temporalesca tra alta pianura (occidentale) e Prealpi occidentali. Nel corso della notte si verificherà poi una traslazione dei fenomeni verso le province orientali, che risulteranno più diffusi e intensi su fascia di alta pianura e Prealpi”.

Allerta arancione per i temporali anche nel Varesotto, con particolare attenzione per le zone dei laghi e delle Prealpi. L’amministrazione comunale di Varese ha di conseguenza nuovamente deciso, in via precauzionale, la chiusura al traffico della SP 62 nel tratto tra la Rasa e Brinzio. Il traffico sarà consentito solo ai residenti. Si registrano allagamenti nel nord della provincia, vicino al confine con la Svizzera, nella zona di Porto Ceresio e Lavena Ponte Tresa.

Maltempo, l’allarme della Coldiretti: “Vendemmia 2021 posticipata di una settimana. Un miliardo di danni in Italia” di Lucia Landoni 03 Agosto 2021

La solidarietà

Nel Comasco proseguono nel frattempo le raccolte fondi indette dai Comuni per sostenere chi è stato duramente colpiti dai nubifragi dei giorni scorsi, in particolare a Cernobbio, Laglio e Blevio.

Proprio pensando alle zone della provincia in maggior difficoltà, l’associazione Amici di Como e il Consorzio Como Turistica hanno realizzato il video musicale “E siamo in tanti” – una canzone incisa in collaborazione, tra gli altri, con lo storico gruppo rock italiano dei New Trolls – con l’obiettivo di farlo diventare “un forte segno di speranza e di rinascita”.

Il meteo impazzito sta avendo gravi conseguenze, in Lombardia e non solo: secondo Confagricoltura, “da nord a sud, la penisola italiana è un bollettino di guerra in cui aumenta di giorno in giorno la somma dei danni causati dal maltempo, che potrebbero arrivare a due miliardi di euro”.

“George Clooney lancerà sua raccolta fondi per aiutare i paesi del Comasco”: lo annuncia il sindaco di Laglio. Nord-ovest Lombardia: è allerta rossa di Lucia Landoni 31 Luglio 2021

In base alle stime dell’associazione, “soltanto negli ultimi giorni la grandine ha devastato strutture, spaccato serre per il florovivaismo e centinaia di ettari di frutteti sono andati distrutti per la violenza delle precipitazioni in molte regioni, in primavera già colpite da gelate, trombe d’aria e temporali violenti”.

Appare quindi necessario “rivedere il Fondo di Solidarietà Nazionale, che risulta inadeguato a far fronte alle esigenze delle imprese agricole colpite dalle calamità naturali” concludono da Confagricoltura.





Go to Source

Tweet Share Pinterest