Maltempo in Emilia-Romagna, temporali e grandine: tre feriti nel Modenese

BOLOGNA – Temporali violenti e grandinate improvvise hanno creato gravi danni in Emilia-Romagna. La zona più colpita è quella del Parmense, con l’A1 chiusa all’altezza di Fidenza per le sassate piovute dal cielo che hanno distrutto come proiettili i vetri delle auto e dei camion in transito.

Nel Modenese tre persone sono rimaste ferite. A Novi un albero è caduto centrando un furgone che era in transito su una strada provinciale: le due persone a bordo sono rimaste ferite in modo grave e sono state portate in elicottero verso l’ospedale. I vigili del fuoco le hanno estratte dalle lamiere. Il terzo ferito, sempre a Novi, è una persona colpita dal crollo di un frammento di un tetto. Decine le chiamate al 115 per alberi divelti e coperture di fabbricati danneggiate. Colpite anche le zone di Sassuolo, Maranello, Castelfranco Emilia.

Grandinata sulle auto in autostrada A1: decine di vetri sfondati nei pressi di Fidenza

Bassa reggiana, anziano travolto da vetrata

Nel Reggiano – a Villarotta di Luzzara – un 78enne è stato colpito da una vetrata caduta all’interno di un capannone dell’azienda di famiglia, a causa delle forti raffiche di vento e della grandine. Si sospetta una frattura e il 118 lo ha trasportato in elicottero al Santa Maria Nuova di Reggio con un codice di gravità medio. Nella zona si registrano diversi danni, soprattutto nella Bassa e nel comprensorio ceramico dove la grandine, a grandi chicchi, è caduta copiosa da Castellarano a Campagnola Emilia, dove è caduto un grosso albero. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco di tutta la provincia anche per danni alle auto, rami caduti in strada e qualche allagamento. Si contano anche i danni alle coltivazioni stagionali, ai vigneti e alle sere in tutto il territorio.

Coldiretti: “Nei campi danni per milioni”

Proprio sui danni all’agricoltura si concentra la Coldiretti: colpite le colture dell’Emilia-Romagna da Piacenza a Ferrara, con danni a campi di pomodori, cocomeri, meloni, mais, pere, barbabietole, zucche e patate. “Nelle province di Parma, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara la violentissima grandinata che si è abbattuta nel pomeriggio ha causato milioni di danni, fra quelli procurati alle colture e quelli riportati dalle attrezzature agricole e dalle strutture”, scrive l’associazione.





