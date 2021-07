Maltempo in Piemonte: allagamenti e frane nel Verbano, violenta grandinata su Torino

Pubblicità

Un’ondata di maltempo si sta abbattendo sul Piemonte. Dopo aver colpito sin dal mattino il Verbano ora si è estesa sul Torinese. Una grandinata record sta investendo Torino. Chicchi di grandine grossi come noci stanno cadendo su diversi quartieri della città. Dalle 15 il cielo si è rabbuiato di colpo e una pioggia battente poi trasformatasi in grandine sta colpendo la città. Già decine le chiamate ai vigili del fuoco. Il quartiere di Mirafiori è il più colpito: le strade sono tutte imbiancate dalla grandine. I chicchi di ghiaccio hanno quasi spogliato molte alberate creando un tappeto di foglie verdi strappate sui viali e sulle strade. Ma è così anche nella cintura: Moncalieri, Orbassano, Alpignano, Rivalta, Nichelino.

Acordon: “I nubifragi? Stanno diventando una costante delle estati in Piemonte” di Emilio Vettori 13 Luglio 2021

Al mattino a essere messo a dura prova è stata la zona del Verbano-Cusio-Ossola dove in poche ore erano caduti circa 100 millimetri di pioggia con i primi allagamenti e frane. La situazione appare critica soprattutto in Val Formazza e Antigorio: a Formazza una frana ha invaso la statale in località Foppiano, proprio prima della galleria delle Casse. Il traffico è stato bloccato per consentire a vigili del fuoco e Anas di liberare la via e ripristinare la viabilità. Il fiume Toce è straripato nel comune di Crodo, allagando la frazione di Verampio e l’area della centrale idroelettrica. Due famiglie sono state evacuate per sicurezza. Anche il torrente Anza ha superato il livello di guardia a Bannio Anzino. Chiusa una strada comunale da Baceno per l’Alpe Devero, sempre a causa di una frana. Nubifragi anche nella zona del Lago Maggiore: a Cannobio sono caduti 83,6 mm di pioggia in tre ore. E c’è allarme per un mezzo dei vigili del fuoco centrato da un masso a Beura nel parco nazionale della Val Grande

Il maltempo in Piemonte. Esondato il Toce

L’ondata di maltempo si sta estendendo – come previsto dall’Arpa – sul resto della regione. In particolare nella provincia di Torino dove una grandinata si è abbattuta su Lanzo, causando danni alle coltivazioni. Ma altre zone dell’alto Canavese si sono imbiancate per effetto dei chicchi. E la grandine ha colpito anche la zona di Pinerolo.

Torino sotto il nubifragio

I meteorologi prevedono un intensificarsi dei fenomeni nelle prossime ore. Soltanto dalla tarda serata ci sarà un miglioramento. Un effetto dell’ondata di maltempo sarà un sensibile calo delle temperature.





