Maltempo, nel Bresciano esonda il fiume Oglio, una frana coinvolge auto. A Milano violento temporale

Violenti temporali stanno interessando in queste ore una parte della Lombardia, in particolare il Bresciano. Esondato il fiume Oglio in Valcamonica, nel territorio comunale di Monno (Brescia), sferzato da vento e grandine. Detriti hanno invaso la Statale 42 e una pista ciclabile. Anche il lago di Iseo è parzialmente esondato. A Sonico una frana ha travolto delle auto. Sul posto il team Usar dei vigili del fuoco della Lombardia per escludere la presenza di persone coinvolte.

LE PREVISIONI METEO SULLA LOMBARDIA

Nella zona numerose squadre dei vigili del fuoco, compresi diversi mezzi provenienti da Milano. E proprio a Milano c’è stato un breve ma forte temporale: oltre 40 le chiamate ai vigili del fuoco per diversi allagamenti.

Per la violenta tempesta che si è abbattuta sull’Alta Valcamonica la Statale 42 è ora chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento e grandine si stanno abbattendo anche su diverse zone dell’Alto Adige. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e qualche piccolo smottamento.

Un forte temporale anche a Verona dove alcune strade sono state chiuse al traffico per cadute di alberi.