Maltrattamento sui minori, +15%: l’indagine di Terre des Hommes e Cismai

In Italia sono quasi 402.000 i minori affidati ai servizi sociali e di questi 77.493 sono vittime di maltrattamento, un aumento di quasi il 15%. I dati emergono dalla seconda Indagine nazionale sul maltrattamento dei minori realizzata da Terre des Hommes e Cismai, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia per l’Autorità garante. La ricerca, realizzata tra luglio 2019 e marzo 2020, su dati del 2018, ha riguardato oltre 2 milioni di minorenni residenti nei 196 Comuni selezionati dall’ISTAT. In 117 comuni su 196 è stato anche effettuato un vero e proprio monitoraggio di confronto, primo e unico caso in Italia, da cui emerge un aumento dei maltrattamenti sui minori del 14,8%. Alla presentazione dell’indagine partecipano Elena Bonetti, Ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Flavia Bustreo, già vicedirettrice Generale dell’OMS, Valeria Setti, coordinatrice del comitato per i diritti dell’infanzia della Commissione Europea e Annalisa Cuzzocrea, di Repubblica





