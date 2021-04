Manchester United-Roma 6-2, Bruno Fernades e Cavani travolgono nella ripresa i giallorossi

Pubblicità

MANCHESTER – Dal 5-2 di Liverpool al 6-2 di Manchester. A 3 anni di distanza dall’ultima semifinale europea, la Roma rivive un altro incubo in Inghilterra dove, non a caso, non vince da 20 anni. Illusasi dopo un gran primo tempo, chiuso sorprendentemente in vantaggio, la formazione giallorossa è crollata di schianto nella ripresa rimediando un ko che sa tanto di addio alla finale di Europa League. La Roma si è dovuta inchinare alla sfortuna (3 sostituzioni obbligate dopo appena 37’) ma anche a una squadra che, alla lunga, ha messo sul piatto della bilancia un tasso tecnico nettamente superiore grazie alla qualità delle giocate di Bruno Fernandes, all’abilità sotto porta di Cavani e alla forza di Pogba.

Fonseca con Cristante centrale, Solskjaer lancia Cavani

Recuperate due pedine fondamentali come Smalling e Spinazzola, dopo Veretout e Mkhitaryan, Fonseca è andato praticamente sul sicuro scegliendo la maggior abilità difensiva di Diawara al palleggio di Villar e confermando Cristante al centro della difesa, vista la squalifica di Mancini. Solskajer ha risposto calando fin dal 1’ l’asso Cavani con il recuperato Rashford schierato sulla trequarti a destra e Pogba adattato a sinistra. In mezzo ha preferito ancora McTominay a Matic mentre tra i pali, dopo averlo lasciato in panchina nelle ultime 2 gare di campionato, ha rispolverato de Gea.

Veretout va ko, Bruno Fernandes segna l’1-0

L’avvio è stato da incubo per i giallorossi: dopo appena 2’ hanno perso per infortunio Veretout, che ha avuto una ricaduta al flessore lesionato a Firenze, e al 9’ hanno incassato l’1-0, realizzato da Fernandes con bel tocco sotto al termine di una bella azione, ideata da Pogba e rifinita da Cavani.

Pellegrini pareggia su rigore, Lopez si lussa la spalla

La Roma ha avuto il merito di non crollare psicologicamente. E già al 13’ si è procurata l’occasione per rientrare in partita: un cross in scivolata di Karsdorp è stato intercettato con un braccio largo. Rigore che Pellegrini ha trasformato con freddezza. Lo United ha provato a riportarsi avanti ma ha sciupato due buone occasioni con Fernandes e Pogba. In questa seconda circostanza Pau Lopez si è lussato la spalla per volare sulla sinistra a respingere il tiro da 25 mt del francese e ha dovuto lasciare il campo a Mirante.

Dzeko sorprende lo United, anche Spinazzola s’infortuna

La Roma si è coperta bene e, alla seconda occasione, ha cinicamente colpito (33’): Spinazzola è sceso sulla sinistra e ha servito al limite Mkhitaryan che ha imbucato alla perfezione un pallone in area per Pellegrini; cross in girata per Dzeko, bravo a anticipare tutti e a insaccare a porta vuota da due passi. Il gol è costato caro alla Roma: Spinazzola si è rifatto male al flessore infortunato ad Amsterdam e ha dovuto far spazio, al 37’, a Bruno Peres. Lo United ha stentato a riordinare le idee e allora ha provato la Roma a risollevarlo: in pineo recupero Ibanez, con uno sciagurato passaggio orizzontale, ha servito al limite Cavani che ha calciato col sinistro addosso a Mirante in uscita.

Cavani ribalta la Roma

Dagli spogliatoi è tornato in campo un Manchester determinato che, dopo appena 3’, ha pareggiato grazie all’asse Bruno Fernandes-Cavani. La Roma ha tentato di tenere botta ma al 64’ ha incassato il 3-2: Mirante non ha trattenuto un diagonale di Wan-Bissaka, consentendo a Cavani di segnare di nuovo da due passi. I giallorossi hanno avuto un ultimo sussulto, un colpo di testa di Dzeko bloccato a terra da de Gea, poi si sono definitivamente arresi, alla stanchezza e alla forza degli avversari.

Fernandes, Pogba e Greenwood completano la festa dei Red Devils

Al 71’ Smalling è intervenuto fallosamente in scivolata in area su Cavani consentendo a Bruno Fernandes di confermare la sua abilità nel trasformare rigori (appena 3 errori su 43 in carriera). Poi nel finale è toccato a Pogba (colpo di testa su cross pennellato di Fernandes) e al subentrato Greenwood incrementare un bottino che, inevitabilmente, è vicino parente del 7-1 che la Roma subì a Manchester 14 anni fa. Con queste premesse, e vista la scontata assenza al ritorno di Veretout e Spinazzola, immaginare che tra una settimana all’Olimpico accada un miracolo è davvero improbabile.

MANCHESTER UNITED-ROMA 6-2 (1-2)

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred (38′ st Matic); Rashford (31′ st Greenwood), Bruno Fernandes (44′ st Mata), Pogba; Cavani (13 Grant, 26 Henderson, 38 Tuanzebe, 27 Telles, 33 Williams, 3 Bailly, 19 Amad Diallo, 21 James, 34 Van de Beek). All.: Solskjaer.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez (28′ pt Mirante; Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Veretout (5′ pt Villar), Spinazzola (37′ pt Bruno Peres); Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko (87 Fuzato, 24 Kumbulla, 18 Santon, 54 Ciervo, 55 Darboe, 31 Carles Perez 21 Borja Mayoral). All.: Fonseca.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spa).

Reti: nel pt 9′ Bruno Fernandes, 15′ Pellegrini (rig.), 34′ Dzeko: nel st 3′ e 19′ Cavani, 26′ Bruno Fernandes (rig.), 30′ Pogba, 41′ Greenwood.

Angoli: 6 a 2 per il Manchester United.

Recupero: 5′ e 2′.

Ammoniti: Villar, Pogba, Smalling per gioco falloso.





