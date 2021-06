Mancini: “Bravi tutti, difficile chiedere di meglio”

Pubblicità

ROMA – Tre vittorie su tre nel girone, qualificazione agli ottavi a punteggio pieno. E ancora, 11esima vittoria consecutiva e striscia di risultati utili che arriva a quota 30 partite e consente di eguagliare il primato stabilito da Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939. Una giornata da incorniciare per Roberto Mancini: “Meglio di così non si poteva. Avremmo potuto fare un gol in più, ma i ragazzi sono stati bravissimi” ha detto il ct azzurro dopo la vittoria contro il Galles. “Anche cambiando non deve cambiare niente – ha aggiunto – i giocatori sanno quello che devono fare, il prodotto non cambia. Verratti? Oggi abbiamo dimostrato che tutti sono titolari. Tutti hanno fatto quello che dovevano fare, anche di più. Il record di Pozzo? Fa piacere averlo eguagliato, ma al momento sono ancora indietro, Pozzo ha vinto tante altre cose importanti. Salutiamo Roma e dedichiamo questa vittoria a tutti quelli che hanno sofferto in questo anno e mezzo”.





