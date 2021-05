Måneskin dopo il trionfo all’Eurovision: “Ora puntiamo a Glastonbury. Droga? Siamo contrari. Fateci il test”

Pubblicità

Il giorno dopo i Måneskin fanno fatica a tenere a bada l’emozione. “Siamo molto stanchi ma contenti. Dormire? Non ci abbiamo proprio pensato. Abbiamo passato la serata insieme festeggiando e ripensando a questi ultimi anni. A tutto quello che siamo riusciti a fare”, hanno raccontato i ragazzi della band romana il giorno dopo aver trionfato all’Eurovision Song Contest. Intercettati sulla strada che li riporta a Roma, hanno raccontato di sentirsi “onorati, perché è stato tutto pazzesco. E il voto del pubblico che ci ha premiato vuol dire per noi sincerità. Sono loro che vengono ai nostri concerti”. E poi svelano il loro prossimo obiettivo, “puntiamo al festival di Glastonbury e poi a tutti i pianeti del sistema solare”, concludono esagerando.

A proposito dell’accusa di aver fatto uso di cocaina sul tavolo della green room, il frontman Damiano liquida le parole del giornalista francese come “polemiche sterili. Senza senso. La cosa bella è che neanche poteva sembrare. Mi sono abbassato sul tavolino, ma le mani erano in vista, sono davvero stupito. Io non uso droghe”.

Anche la bassista della band, Victoria, non sopporta le accuse pretestuose: “Non abbiamo mai fatto uso di stupefacenti, tantomeno in diretta tv. Per fugare ogni dubbio abbiamo anche chiesto di sottoporci al test: noi siamo contrari alle droghe”. Poi analizzando a mente fredda i possibili motivi del loro successo, dicono: “Quello che ci differenzia dagli altri e che ci ha permesso di arrivare sino a questo risultato è che non abbiamo mai smesso di crederci, siamo sempre stati onesti, non abbiamo mai cambiato nulla per quella che poteva sembrare convenienza, ma siamo rimasti sinceri e uniti”.

