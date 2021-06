Maneskin in vetta alla classifica hard rock degli Stati Uniti

Pubblicità

Pubblicità

Continua la corsa dei Maneskin verso la fama mondiale. Dopo i successi nel Regno Unito, dove il loro brano I wanna be your slave è arrivato fino in top ten, ora tocca agli Stati Uniti. Il nuovo record riguarda la classifica di Billboard “Hot Hard Rock Songs”: con la loro canzone i quattro ragazzi romani hanno conquistato la vetta dopo solo tre settimane di permanenza.

Eurovision, Maneskin: “La vittoria dà senso a tutto quello che abbiamo fatto”

I wanna be your slave si è guadagnata il primo posto grazie a 2,3 milioni di stream negli Stati Uniti, il 44% in più rispetto alla settimana precedente, e 500 vendite, 32% in più. La canzone inoltre è entrata alla posizione numero dieci della classifica “Global Excl. U.S.” che conteggia i dati mondiali al netto di quelli statunitensi: tutto questo grazie a 29,6 milioni di stream e 2.300 download.

Sanremo 2021, trionfa il rock dei Maneskin: la proclamazione e le lacrime

Dopo la vittoria prima al festival di Sanremo e poi all’Eurovision con il brano Zitti e buoni è ora con la canzone in inglese I wanna be your slave che i Maneskin stanno ottenendo i maggiori riconoscimenti all’estero. In parte anche a causa del suo vasto utilizzo sul social network TikTok. Contemporaneamente alla classifica hard rock è presente anche in quella “alternative”, qui alla posizione numero 25.





Go to Source

Tweet Share Pinterest