Maneskin: “Un concerto speciale al Circo Massimo la prossima estate”

I Maneskin hanno annunciato che faranno un grande concerto la prossima estate al Circo Massimo a Roma. La prevendita dei biglietti per la serata del 9 luglio 2022 si aprirà domani alle 11. Le altre date della band sono già sold out.

L’annuncio è stato dato sui social in occasione della consegna della Lupa Capitolina, massima onorificenza della città di Roma, questa mattina nella Sala Giulio Cesare del Campidoglio.

Prima della consegna del premio, la band si era affacciata dal balcone dello studio della sindaca per un saluto ai fan. A Damiano, Victoria, Ethan e Thomas è stata anche consegnata la medaglia di Roma Capitale, coniata ogni anno il 21 aprile e dedicata quest’anno ai 150 anni di Roma Capitale.

Maneskin al primo posto della classifica globale di Spotify 04 Luglio 2021

Per il gruppo romano, che ha vinto il festival di Sanremo e l’Eurovision, non si arresta la cavalcata di successo che li ha portati ovunque nel mondo, scalando le classifiche globali, celebrati dal New York Times e designati da Vasco Rossi come ultimi ribelli rock, come lui. Tra l’altro la prossima estate anche Vasco sarà protagonista di due giorni di concerti al Circo Massimo.

Le prime date del tour europeo della band si terranno al Lokerse Festival di Lokeren (Belgio, giovedì 5 agosto 2021), al Rock For People di Praga (Repubblica Ceca, venerdì 13 agosto 2021), al Ronquières Festival di Braine-Le-Comte (Belgio, sabato 14 agosto 2021), all’Open’er Park di Gdynia (Polonia, giovedì 19 agosto 2021), al Paaspop Festival di Schijndel (Olanda, sabato 4 settembre 2021) e al Novarock Pilot Festival di Vienna (Austria, sabato 11 settembre 2021). Già annunciate anche alcune date del 2022, con il Rock Am Ring di Nurburgring e il Rock Im Park di Zeppelinfeld (in Germania, rispettivamente sabato 4 e domenica 5 giugno 2022) e il Tons of Rock di Haiden (in Norvegia, venerdì 24 giugno 2022). I Måneskin si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti italiani con un tour di 13 date tutte già sold out, previste per quest’inverno e il prossimo anno nei palasport di Roma (martedì 14 e mercoledì 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport), Milano (sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 e il 22 marzo 2022 al Mediolanum Forum), Casalecchio di Reno (BO) (domenica 20 marzo 2022 all’Unipol Arena), Napoli (sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 al PalaPartenope), Firenze (giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile al Nelson Mandela Forum), Torino (domenica 3 aprile al Pala Alpitour), Bari (venerdì 8 aprile al PalaFlorio), Verona (sabato 23 aprile, in apertura della stagione dei grandi concerti 2022 all’Arena). E poi arriverà la data del Circo Massimo.





