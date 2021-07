Mantova, aggrediti e pestati con mazze da baseball nel parcheggio di un centro commerciale: due giovani in coma

Sono ricoverati in condizioni gravissime all’ospedale Carlo Poma di Mantova per le ferite riportate durante un pestaggio nella notte tra giovedì e venerdì nel parcheggio del centro commerciale La Favorita. Massacrati di botte con mazze da baseball un italiano 35enne e un albanese 23enne, che ha già subito due interventi chirurgici, e le cui condizioni sono disperate. Si indaga sui motivi che hanno generato la rissa, forse un regolamento di conti. I due giovani sono stati circondati e aggrediti, così ha spiegato ai carabinieri un testimone, ma quando sono arrivati sul posto c’erano solo i loro corpi riversi per terra e vistose macchie di sangue. Gli aggressori erano fuggiti.

Foto di Stefano Saccani, Gazzetta di Mantova

La dinamica secondo le prime ricostruzioni sembra quella di un agguato. I due giovani sono stati visti insieme in un bar di Mottella non molto lontano dal centro commerciale. Dopo aver ricevuto una telefonata da un conoscente si sono spostati nel parcheggio probabilmente per incontrarlo. Lì sono stati accerchiati da un gruppo di tre o quattro persone e colpiti selvaggiamente con mazze da baseball e mazze di ferro ritrovate non lontano dai corpi.

Per ricostruire che cosa è accaduto si stanno passando in rassegna le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i tabulati dei cellulari utili forse a risalire agli ultimi contatti delle vittime. Intanto è stato aperto un fascicolo per tentato omicidio.