Maradona, audio schock del medico: “Il grassone sta morendo”

BUENOS AIRES – “Il grassone sta morendo”. Un audio schock sulla morte di Diego Armando Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre scorso, è stato diffuso dal portale argentino “Infobae”. Si tratta di audio Whatsapp scambiati tra il dottor Leopoldo Luque, medico personale dell’ex Pibe de Oro, e altre persone, tra cui Augustina Cosachov, la psichiatra dell’ex fuoriclasse. I due sono sotto indagine con l’accusa di omicidio colposo.

Morte Maradona, il dottor Luque falsificò la firma di Diego 22 Gennaio 2021

“Il grassone sta morendo”

Gli audio di cui si parla si riferiscono infatti agli ultimi minuti di vita di Maradona. In particolare, in uno Luque dice: “Pare che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio e che stia per morire il grassone – avrebbe detto a un contatto che gli chiedeva informazioni dopo le prime notizie apparse in tv – Non ho idea di cosa abbia fatto. Ci sto andando”. Luque ha poi scambiato degli audio e dei messaggi di testo con la Cosachov, già a casa di Maradona: “Ora è con i sanitari dell’ambulanza, lo stanno rianimando e lo intubano – raccontava la psichiatra -. Ma lo stavamo facendo da dieci, quindici minuti noi perché l’ambulanza non arrivava. Siamo entrati nella stanza ed era molto freddo. Abbiamo iniziato a rianimarlo e lui si è ripreso un po’ e, diciamo, ha recuperato un po’ la temperatura corporea. Non ci dicono come è la situazione. Me ne sono andata e non mi hanno detto niente”.

Maradona, soldi all’ultima compagna Rocio Oliva: è polemica sulle donazioni 20 Gennaio 2021

Luque: “Sono pazienti difficili”

E Luque risponde: “Così è. Abbiamo fatto quello che dovevamo, Agustina. La famiglia era a conoscenza di tutto. Sono pazienti così, molto difficili. Niente, ti chiedo solo che tu mi faccia sapere se vanno via, così io vado direttamente. Ovviamente, se sopravvive. Perché la situazione è complicata”. Luque e’ anche il neurochirurgo che aveva operato Maradona qualche settimana prima della morte per un edema cerebrale. La Procura di San Isidro continua intanto ad analizzare il materiale sequestrato e nei prossimi giorni sia Luque che la Cosachov potrebbero essere risentiti.