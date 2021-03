Maratona riformista, cinque ore di dibattito online sul futuro dei liberaldemocratici

Pubblicità

Un lungo incontro web per illustrare l’appello all’unità dei liberaldemocratici. E’ la maratona riformista che si è tenuta questa mattina in diretta Facebook sulla pagina Unire i Riformisti, Linkiesta.it, Radioradicale.it: cinque ore di dibattito online in cui si sono alternati molti relatori fra cui Camillo D’Alessandro, Roberto Giachetti, Sando Gozi, Riccardo Magi, Lia Quartapelle, Marina Berlinghieri, Marianna Madia, Benedetto Della Vedova, Tommaso Nannicini. Le conclusioni sono state affidate a Marco Bentivogli, ex segretario della Fim Cisl e fondatore con Luciano Floridi dell’associazione Base Italia, una rete per “tornare a far vincere il riformismo”. Proprio Bentivogli ha promosso l’evento di questa mattina assieme alla partecipazione di tutte le forze riformiste e liberali. La maratona fa seguito all’appello “Unire i riformisti”, pubblicato su Linkiesta e lanciato a ridosso dell’insediamento del governo Draghi da una trentina di personalità politiche e culturali accomunate dall’appartenenza a uno spazio politico e ideale che può essere riassunto nelle espressioni di “Liberalismo democratico”, “liberalismo progressista” e “socialismo liberale”.

“Senza partiti, senza pubblicità, senza grandi giornali e tv come sponsor più di 50.000 persone hanno preso parte all’iniziativa di oggi – spiega Bentivogli nelle conclusioni – Siamo partiti dall’appello ‘Unire i riformisti’ aperto a tutti. Solo una base per partire in un momento in cui rischiamo di morire di think tank e appelli. Non vogliamo neanche dire ‘appelli di tutto il mondo unitevi’. Vogliamo partire di qui per costruire un’iniziativa politica, popolare. La storia dei riformisti in Italia è fatta di divisioni e solitudine, ma da oggi si svolta”.

“La maratona di oggi rappresenta una prima tappa di questa svolta unitaria – continua Bentivogli – E’ il momento di costruire una proposta unitaria di Paese. Noi siamo gli sconfitti del 4 marzo 2018. Siamo coloro che devono saper intercettare le emozioni delle persone, ascoltarne e rappresentare bisogni, valorizzare meriti e soprattutto coinvolgerle. Siamo qui perché chiunque governi tratti gli italiani da adulti, dopo 15 anni di demagogia. Non serve né un nuovo centro né il centrismo ma la capacità di tornare centrali all’interno della rappresentanza politica che crede nel progresso costruito sulle persone. Non ci siamo aggregati per essere contro qualcuno ma per realizzare qualcosa”.

“L’agenda Draghi non è maggioritaria in Parlamento – conclude l’ex segretario Fim Cisl – per questo abbiamo la necessità di “costruire il popolo” riformista su queste basi, riprendendo a parlare con centinaia di migliaia di persone. Oggi abbiamo fatto capire a tanti che si autoproclamano leader che è insieme che si costruisce qualcosa di importante. E su questa agenda che si deve aprire uno spazio politico tra Enrico Letta e Mara Carfagna che sia coerente a quelle indicazioni”.

“Il contesto Draghi ha posto fine al bipopulismo a cui sembrava fossimo condannati. Il Pd deve decidere se vuole diventare o ridiventare riformista o seguire i Cinquestelle”, ha detto Sandro Gozi intervenendo alla maratona.

“Il centrodestra, così come lo abbiamo conosciuto negli ultimi vent’anni, non c’è più – ha aggiunto il deputato europeo di Renew Europe – ma c’è un’estrema destra bifronte che oggi ha una faccia di opposizione e una di maggioranza. Per dirla con Pannella, noi dobbiamo essere alternativi sia ai buoni a nulla stile Di Maio sia ai capaci di tutto stile Salvini e Meloni”.

Per Gozi, “in Europa soffia un nuovo vento: nel 2016 soffiava il vento nazionalista, che si è abbattuto con la Brexit, con l’avvento di Trump oltreoceano, con la sconfitta al referendum costituzionale italiano. Dal 2017 soffia invece un vento che fa vincere le proposte liberaldemocratiche che si chiamano En Marche con Macron in Francia, Plus in Romania, i liberali e i radicali in Olanda, i verdi e i liberali tedeschi. E’ una trasformazione in corso e non è che le Alpi blocchino qualsiasi vento che arriva dall’Europa, questo vento sta spirando anche in Italia”.

Pubblichiamo in forma integrale il testo dell’appello Unire i riformisti. In calce tutte le firme.

La positiva soluzione della crisi politica apertasi con la caduta del governo giallo rosso apre una nuova fase della vita politica italiana, nella quale il nuovo governo europeista e riformista presieduto da Draghi potrà consentire di superare le cause più profonde che hanno determinato la palude nella quale il paese è stato drammaticamente spinto negli ultimi anni.

A ben vedere molte di quelle cause affondano le loro radici nei nodi irrisolti della eterna transizione italiana, che il fallimento della riforma costituzionale del 2016 ha reso ancor più visibili e gravi nella misura in cui ha fatto franare gli sforzi, seppur deboli e contraddittori, che erano stati perseguiti dai governi di centrosinistra.

Ma l’ingovernabilità che ha paralizzato il Paese negli ultimi mesi nasce anche dalle contraddizioni interne ai principali partiti: al MoVimento 5 Stelle, la cui classe dirigente ha per lo più fallito la prova della propria istituzionalizzazione; al Centrodestra, rimasta impigliata per tutta la prima fase della crisi in un registro politico esclusivamente propagandistico; al Centrosinistra, avvitato in una discussione sempre più ideologica sulla presunta ineluttabilità di una nuova “unità della sinistra” basata su un rapporto organico con il M5S.

Per quel che riguarda in particolare il Pd, il nuovo gruppo dirigente che ha sostituito quello che si era formato attorno a Matteo Renzi, ha creduto di risalire la china di due sconfitte elettorali abbandonando la via tracciata al Lingotto di dare vita a un partito a vocazione maggioritaria, postideologico ed europeo, e ascoltando le sirene di chi descriveva il M5S come una casamatta nella quale si era rifugiato un non meglio specificato “popolo della sinistra”, critico nei confronti di un partito che aveva a loro dire perduto le proprie radici di sinistra.

Per inseguire questa chimera il Pd ha tagliato i ponti con il riformismo liberal socialista sul quale fondava la sua identità originaria, per inseguire il populismo su una strada pericolosa e miope e ha tagliato i ponti con i mondi vitali del cattolicesimo democratico pensando di rappresentarli con i resti del centrismo più concentrato sul potere per il potere che sui valori.

Queste dinamiche dello spazio politico hanno avuto ripercussioni nel campo delle forze di ispirazione autenticamente europeista, riformista, liberale, socialista, popolare e democratica. Una crisi che riguarda soprattutto il lato dell’offerta politica, non quello della domanda.

La domanda c’è, ma gli elettori che non si rifugiano spaesati nell’astensione sono al momento divisi tra diverse forze politiche: Azione, Italia Viva, Più Europa, e in parte il Partito democratico e Forza Italia; e tutte si candidano a rappresentare quelle istanze.

Fuori dai partiti molte sono le realtà che operano con questi medesimi obiettivi, raccogliendo chi non trova risposte nei partiti. Vogliamo ricordarne alcune, dimenticandone certamente tantissime: Base Italia, Voce Libera, Libertàeguale, Insieme, i Circoli dell’Avanti, Demos, Volt, Alleanza Civica, Ali, Liberioltre.

L’avvento del governo Draghi può favorire la ricomposizione di questo “fronte” perché dal lato della policy può favorire la realizzazione di quelle riforme strutturali senza le quali il Recovery plan italiano resta un elenco di buoni propositi, da quello delle politics ha ricomposto in un unico campo tutte le forze che si erano divise sul sostegno o meno al Conte II.

Può così prendere forma un progetto politico di ampio respiro nel quale collocare le risorse straordinarie dell’Unione europea e la struttura della governance preposta a gestire l’esecuzione dei piani previsti, ma soprattutto finalizzarle alla rinascita e alla ricostruzione del Paese dopo un cupo decennio di crisi economiche e pandemiche.

Un progetto politico che assuma la bussola del “debito buono” (quello fatto di investimenti e non di sussidi), lanciata un anno fa dallo stesso presidente del consiglio per investire su infrastrutture, istruzione, sanità, economia circolare, sostenibilità ambientale, transizione digitale, pubblica amministrazione, giustizia, giovani, cultura, lasciandosi alle spalle quei vetusti marchingegni statalisti e assistenzialisti nell’erogazione della spesa pubblica, che costituiscono la base materiale su cui edificare sia lo scivolamento della sinistra verso il massimalismo, che quello della destra verso il sovranismo.

Se questo è il quadro, non solo si apre uno spazio d’azione notevole per le forze che per brevità chiameremo riformiste, ma le chiama anche ad una responsabilità ancora maggiore verso il Paese: è dalla loro unità di intenti e riconoscibilità che dipende il successo di quella progettualità politica che è indispensabile per guidare il Paese verso la rinascita post pandemica, davvero analoga a quella del boom economico post bellico. Se falliranno, se falliremo, sarà sempre più concreta una prospettiva di decrescita e assistenzialismo.

Ma queste forze ora non sono un campo politico coeso e riconoscibile; sono uno spazio ma non ancora una proposta e un progetto.

Questa è la sfida che hanno di fronte i soggetti che rifiutano la deriva populista e/o sovranista dei campi dove attualmente si collocano. Molti, soprattutto nel Pd, ma anche nel centrodestra si intravede qualche distinguo, stanno resistendo. Lo abbiamo visto e apprezzato anche durante le prime fasi della crisi del secondo governo Conte. Resistere, distinguersi, però non basta più. Come non ha senso la pretesa di autosufficienza dei soggetti fuori dai partiti maggiori.

È necessario, anzi urgente, uno sforzo unitario. Compete ai veri leader, se sono veramente tali, l’onere di farsi promotori del salto di qualità necessario per riconoscere che poiché l’obbiettivo politico è comune, esso va perseguito agendo di comune intento.

Lanciamo quindi un appello perché si mettano in moto: il Paese ha bisogno di uno spazio politico alternativo ai due populismi. Alternativo sia a una destra sovranista e nordista che una sinistra massimalista, giustizialista e assistenzialista. Serve uno sforzo di sintesi per andare oltre i personalismi e integrare l’offerta politica.

È difficile, ma è questo il momento più opportuno per farlo e in questo modo raccogliere le migliori energie che sono lontane dall’impegno politico diretto, nel mondo del lavoro, del sociale, dell’ambientalismo riformista e dell’impresa.

E il leader? Una vera leadership quando c’è, emerge: senza predeterminazioni, dannose proprio al processo di costruire una squadra forte e coesa.

Tutte le leadership importanti si sono forgiate sul campo. In questo caso sarà colei o colui che riuscirà a tenere insieme realtà diverse e a condurre la propria gente da un ambiente che le è familiare ad un mondo che non ha mai conosciuto.

Promotori:

Alberto De Bernardi, Alessandro Maran, Marco Campione, Isabella Conti, Emma Fattorini, Alessandro Barbano, Ada Lucia De Cesaris, Pier Camillo Falasca, Luciano Floridi, Lucia Valente, Carmelo Palma, Oscar Giannino, Sofia Ventura, Emanuela Poli, Lorenzo Dellai, Costanza Hermanin, Sergio Scalpelli, Francesco Luccisano, Silvia Zanella, Emanuela Girardi, Massimo Adinolfi, Andrea Olivero, Alfonso Pascale, Sandro Trento, Rosanna Scopelliti, Claudia Medda, Federico Ronchetti, Massimo Pesenti, Mario Rodriguez, Claudia Mancina, Giovanni Cominelli, Franco Debenedetti, Luigi Covatta.





