Mare e Moda: una lunga storia d’amore

Pubblicità

Pubblicità

Divagazioni su un classico: la marinière

Era il 1913 quando Coco Chanel, traendo spunto dalle uniformi della marina francese che ne aveva fatto un simbolo fin dal 1858, lanciò la marinière, la classica maglia a strisce poi diventata uno dei simboli del suo stile. Indossandola con morbidi pantaloni, Mademoiselle rese la marinière la compagna fissa delle sue lunghe estati a La Pausa, la sua villa arroccata in riviera a Roquebrune-Cap-Martin. Ma, a parte lei, a tornare in mente quando si pensa alla maglia bretone sono in molti, da Pablo Picasso a Andy Warhol, fino a Jean-Paul Gaultier. “Da bambino”, ha raccontato lo stilista francese, “avevo una maglietta da marinaio che mi piaceva parecchio; è diventata un capo scaramantico per me”. Al principio degli anni Ottanta, ispirandosi al film cult di Fassbinder Querelle de Brest (1982), Gaultier ha eletto la marinière a costante del suo stile, al punto da sceglierla come soggetto del flacone di Le Male, il profumo maschile che lanciò nel 1995



2 di 7





Go to Source

Tweet Share Pinterest