Mariastella Gelmini ministra degli Affari regionali: la berlusconiana della prima ora che torna al governo dopo 10 anni

Torna al governo dopo 10 anni. L’ultima volta era stata all’Istruzione, ora va in un ministero senza portafoglio (come gli altri due forzisti della squadra): gli Affari regionali e le Autonomie. Un ministero che ha avuto un ruolo centrale nei lunghi mesi della pandemia, come luogo di confronto tra governo e regioni. Berlusconiana della prima ora, 48 anni a luglio, è nata a Leno, in provincia di Brescia. Prima il classico in un liceo cattolico, poi la laurea in giurisprudenza con specializzazione in diritto amministrativo.

Una sorella insegnante, sindacalista della Cgil, Mariastella Gelmini ha una rapidissima ascesa politica nel centrodestra: presidente del club azzurro di Desenzano dal ’94; nel 1998 prima degli eletti alle amministrative; dal 2002 assessore al territorio della provincia di Brescia; nell’aprile 2005 entra nel consiglio regionale della Lombardia; il mese dopo Berlusconi decide di nominarla coordinatrice regionale di Forza Italia in Lombardia. L’ingresso in Parlamento nel 2006, nel 2008 a 35 anni è diventata ministra, la più giovane responsabile dell’Istruzione che ci sia stata in Italia. Tra il 2008 e il 2010 firma la riforma della scuola, quella che introduce tra l’altro il maestro unico alle elementari e due nuovi licei, scienze umane e musicale e coreutico.