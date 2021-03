Mario Draghi e la moglie si sono vaccinati con AstraZeneca nell’hub della Stazione Termini a Roma

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19 nell’hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. Sia il premier che sua moglie hanno 73 anni.

Durante la sua prima conferenza stampa, il 19 marzo scorso, al termine del Cdm che ha approvato il dl Sostegni Draghi aveva annunciato che si sarebbe vaccinato con il siero anglo-svedese, specificando che nella Regione Lazio la sua classe di età era appena entrata tra quelle che possono accedere all’immunizzazione.

Draghi l’aveva detto, quando sarebbe arrrivato il suo turno “farò Astrazeneca, certo. Mio figlio l’ha fatto l’altro ieri a Londra, non c’è nessun dubbio, nessuna prevenzione”. Aprendo così il tema vaccini e prossimi obiettivi. “Siamo a 159 mila vaccini giornalieri, arriveremo 500 mila in aprile – aveva precisato – Noi siamo partiti da 69 mila vaccini al giorno, ora siamo a 160 mila. Arriveremo a 500 mila in aprile. E lì l’obiettivo è portarla anche a cifre più alte in maggio e giugno. Un po’ tutto il governo e tutta l’Italia è in grande attività per assicurare che la campagna di vaccinazione proceda con la massima velocità e la massima capillarità possibile. I siti vaccinali continuano ad aumentare”.