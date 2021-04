Martina Rossi, i due ragazzi condannati a 3 anni per tentata violenza di gruppo

Pubblicità

Pubblicità

La corte di appello di Firenze ha condannato a 3 anni ciascuno Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, imputati nel processo bis di secondo grado sul caso della morte di Martina Rossi, la studentessa 23enne deceduta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone dove era in vacanza a Palma di Maiorca, in Spagna. I due imputati sono stati condannati per tentata violenza sessuale di gruppo. Per la giustizia, i due hanno dunque cercato di violentare la ragazza causandone la morte, come affermato nel 2018 dalla sentenza di primo grado del tribunale di Arezzo. Accolte le richieste dell’accusa. Il pg Luigi Bocciolini aveva chiesto per loro tre anni di reclusione, dopo che l’accusa di morte in conseguenza di altro reato è andata prescritta. “Esprimo soddisfazione per il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Firenze, che è in linea con la sentenza di condanna di primo grado e con il pronunciamento della Cassazione e al tempo stesso in linea con la realtà dei fatti. E’ stata riconosciuta la colpevolezza piena degli imputati”, è stato il primo commento dell’avvocato Stefano Savi, legale dei genitori di Martina.

Firenze, appello bis per la morte di Martina Rossi. La madre: “Hanno gettato fango su mia figlia”.

Il padre: “Oggi il sole è andato ai giusti”

“Dicono che il sole vada ai belli ma oggi è andato anche ai giusti. Questa è la fine di un tentativo di fare del nuovo male a Martina. Ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Il mio primo pensiero è andato a lei, ai suoi valori, a lei che non ha fatto niente e ha perso la vita”. Così Bruno Rossi, padre della ventenne genovese Martina Rossi, commenta la sentenza bis della corte di appello di Firenze. I due imputati “hanno avuto tre anni di prigione per aver fatto male a Martina. Occorre rivedere il rapporto fra giustizia e pena”, ha anche detto Bruno Rossi, inoltre “le donne devono essere più tutelate”. Per il padre di Martina “in questi processi chi ci rimette sono sempre i poveri. Se non fossimo stati economicamente all’altezza, non avremmo potuto fare un processo lungo 10 anni”.

La vicenda

Era la notte tra il 2 e il 3 agosto del 2011. Martina Rossi, in vacanza a Palma di Maiorca con le amiche, salì in camera dei due giovani perché nella sua stanza le coetanee erano in compagnia degli altri della comitiva di aretini. All’alba Martina precipitò dal balcone della stanza di Vanneschi e Albertoni. Secondo la ricostruzione della procura, Martina cercava di scavalcare il parapetto del balcone per mettersi in salvo sul terrazzo della stanza accanto. Dopo indagini in Spagna, dove il caso fu archiviato frettolosamente come suicidio, i genitori di Martina Bruno Rossi e Franca Murialdo hanno lottato a lungo per far riaprire l’inchiesta in Italia.

La pronuncia di primo grado del tribunale di Arezzo è arrivata solo nel 2018, con la condanna di Vanneschi e Albertoni a 6 anni ciascuno per i reati di tentata violenza sessuale di gruppo e morte in conseguenza di altro reato. Due anni dopo, nel 2020, la caduta del reato più pesante, quello di morte in conseguenza di altro reato, per avvenuta prescrizione, e l’assoluzione in appello da entrambi i capi di imputazione sia per Vanneschi che per Albertoni. Decisione bocciata tre mesi fa dalla Cassazione, che ha ordinato un nuovo processo d’appello a Firenze parlando di “incompletezza, manifesta illogicità e contraddittorietà” della sentenza, “priva di una visione sistematica dell’intero quadro istruttorio”.

Firenze processo morte Martina Rossi, il padre ai collettivi: “Grazie di difendere una causa giusta”

La giornata: i gentori di Martina in tribunale

Ancora una volta hanno varcato insieme la soglia del Palazzo di giustizia di Firenze, stamani intorno alle 10. Ancora una volta, a quasi dieci anni dalla morte della figlia Martina, con la speranza di avere giustizia. “Non possiamo non avere fiducia che quel poco di verità processuale che rimane venga accertata” avevano detto, dopo essere arrivati da Genova, Bruno Rossi e Franca Murialdo, i genitori della studentessa ventenne di architettura precipitata dal balcone della stanza 609 dell’hotel Sant’Ana. Tanta l’amarezza: “E’ una cosa tremenda – Franca Murialdo aveva detto prima della sentenza – vedere quei due ragazzi andare in giro liberamente per me è una cosa tremenda”. Per avvalorare la tesi del suicidio della ragazza, lo psichiatra Aldo D’Arco, consulente della difesa, ha scritto infatti che “Martina soffriva di bipolarismo e non fu curata come doveva”. La madre oggi dice: “Si è cercato di gettare fango su mia figlia senza neanche conoscerla, prendendo a pretesto una normale delusione amorosa di una ragazza di 18 anni”. Il padre: “Quando si arriva a giornate come questa la speranza è tanta ma l’agitazione non è inferiore perché ormai ne abbiamo viste di cotte e di crude, sebbene in tutti questi anni solo un giudice non abbia riconosciuto le responsabilità degli imputati. È pazzesco dire come è stato detto che Martina possa aver avuto volontà autolesioniste o che sia caduta perché si sentiva male. Ma ormai la tristezza è superiore alla rabbia che provo”.

Le tesi delle difese

L’avvocato Stefano Buricchi nella sua arringa in difesa di Vanneschi aveva chiesto l’assoluzione ipotizzando che la giovane genovese si sarebbe suicidata gettandosi dal terrazzo dell’abergo. Analoga richiesta di assoluzione era arrivata dall’avvocato Tiberio Baroni, legale di Albertoni, sostenendo la tesi secondo cui Martina Rossi non sarebbe scivolata mentre cercava di passare da un terrazzo all’altro dell’hotel nel vano tentativo di evitare uno stupro. Il difensore di Albertoni aveva ipotizzato che la caduta sarebbe avvenuta dal centro del terrazzo e quindi si potrebbe pensare ad un volo accidentale, perché si sarebbe sporta troppo dalla balaustra mentre vomitava dopo aver fumato uno spinello.

Il presidio femminista: “Noi ti crediamo”

Poco dopo le 12 il collegio giudicante, presieduto da Alessandro Nencini, si era ritirato in camera di consiglio. La sentenza è arrivata dopo le 16. Fuori dal palazzo di Giustizia, un presidio del movimento femminista ‘Non una di meno’. Le manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta “Sorella noi ti crediamo, la prescrizione non la accettiamo”. Il padre di Martina si era anche avvicinato alla manifestanti per ringraziarle del loro impegno.

Il presidio di Non una di meno (foto da Fb)

[[ge:rep-locali:rep-firenze:298464576]]

Martina Rossi non stava scappando, ecco perché i due ragazzi imputati sono stati assolti di LAURA MONTANARI e ANDREA BULLERI 28 Luglio 2020

La Cassazione annulla le assoluzioni i due trentenni aretini accusati per la morte di Martina Rossi 21 Gennaio 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest