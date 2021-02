Massimo Garavaglia, il leghista “riapre” il ministero del Turismo

Massimo Garavaglia, “Sgara” per gli amici è un leghista della prima ora, che ha fatto la gavetta. Cinquantatré anni, uno in meno di Giancarlo Giorgetti, si è laureato anche lui alla Bocconi, ma pure in Scienze politiche all’università Statale. Ha iniziato la sua carriera come sindaco di Macallo con Casone, il comune dove vive. Poco più di seimila abitanti nell’hinterland milanese. La sua passione giovanile, oltre alla politica è stata la musica. Suonava nel complesso dialettale Gamba de legn. La moglie Marina l’ha conosciuta ai tempi del liceo scientifico Bramante a Magenta. Nel governo Draghi ha la responsabilità di “riaprire” il ministero del Turismo.

Come Giorgetti, Garavaglia nella Lega è sempre stato considerato l’uomo dei conti. Anche per questo motivo ha fatto parte di diversi consigli di amministrazione. Da CoNord ad Aifa fino alla Cassa depositi e prestiti. Nel 2006 arriva in Parlamento. Dopo essere stato eletto nella lista della Lega Nord nella circoscrizione Lombardia 1. Due anni dopo trasloca al Senato. Diventa vice presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama. Nel 2013 Roberto Maroni eletto governatore della Lombardia lo chiama come assessore lombardo al Bilancio. Per accettare l’incarico è costretto a lasciare il Senato, ma nel 2018 si rifà. Perché viene nominato viceministro dell’Economia nel primo governo Conte a maggioranza gialloverde, dopo essere stato rieletto nel collegio uninominale di Legnano sempre per la Lega. La sua passione.

Governo, Draghi scioglie la riserva e annuncia i ministri: Franco all’Economia, Cingolani alla Transizione ecologica , Cartabia alla Giustizia 12 Febbraio 2021

Nel 2015 viene indagato per turbativa d’asta nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’allora vicepresidente della Lombardia, Mario Mantovani. Per l’accusa, Garavaglia avrebbe pilotato una gara d’appalto da 11 milioni di euro all’anno per il trasporto dei malati dializzati. Il 17 luglio 2019, però, viene assolto “per non aver commesso il fatto”, mentre l’accusa aveva chiesto una condanna a due anni di carcere. Mantovani, invece viene condannato a 5 anni e mezzo.