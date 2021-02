Matilda De Angelis fa i ravioli aspettando Sanremo: “Amadeus mi ha sorpreso”

Pubblicità

Matilda De Angelis, Gianni Morandi e la cuoca tv Alessandra Spisni che preparano insieme la sfoglia e i ravioli per la mensa dei poveri. Sono tre dei personaggi più popolari e conosciuti di Bologna, chiamati a raccolta da Roberto Morgantini per le sue Cucine Popolari. L’attrice bolognese, fresca dei successi dell'”Isola delle Rose” e “The Undoing” con Hugh Grant e Nicole Kidman, sarà la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo: “Non mi aspettavo la chiamata di Amadeus, anche perché non sono un personaggio televisivo e così popolare” racconta l’attrice venticinquenne, oggi in versione “zdàura” (come in bolognese si chiamano le massaie di una volta) e sull’idea di Amnesty International di riempire l’Ariston di cartonati raffiguranti Patrick Zaki: “Idea strana, ma se può aiutare ha un forte valore simbolico”. Gianni Morandi invece spinge Matteo Lepore, assessore alla Cultura del comune di Bologna e aspirante sindaco: “Un sindaco giovane, bravo, con esperienza”, dice il cantante bolognese.

Servizio di Valerio Lo Muzio





