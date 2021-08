Mattarella ad Alghero tra la folla, a Messa e in Comune

ROMA – Bagno di folla per Sergio Mattarella oggi ad Alghero. Prima la messa ferragostana a Fertilia e poi la visita al comune di Alghero. Il presidente della Repubblica ha scelto la parrocchia di San Marco, nella borgata Giuliana di Fertilia per assistere alla messa domenicale. Accompagnato dalla sua scorta, il capo dello Stato è arrivato pochi minuti prima dell’inizio della celebrazione eucaristica, alle 10.30, mentre molti curiosi lo attendevano nella cattedrale di Santa Maria. Mattarella ha preferito invece seguire la messa di Ferragosto prendendo posto tra i banchi insieme agli altri fedeli, in quarta fila.

All’uscita ha trovato tanta gente, residenti e turisti, ad accoglierlo e salutarlo con lunghi e calorosi applausi. Un vero e proprio bagno di folla, a cui il presidente ha risposto con gentilezza e affetto.

Poi ha voluto visitare la casa comunale. “Con un pensiero di omaggio alla città e con riconoscenza per la cortese accoglienza”. E’ il messaggio che il presidente della Repubblica ha lasciato sul libro d’onore degli ospiti della città. Il capo dello Stato, è scritto sul sito Facebook del Comune di Alghero, “ha accolto l’invito del sindaco Mario Conoci e stamattina ha voluto visitare la nostra casa comunale in un incontro informale ma ricco di significati. Ha voluto ringraziare per la bellissima accoglienza che gli ha riservato la città e, ancora una volta, ha espresso grande apprezzamento per la nostra cultura e per le bellezze storiche e naturali del nostro territorio”.

Il presidente sta trascorrendo le vacanze estive nella villa di Porto Conte dell’aeronautica militare. Tornerà a Roma dopodomani.