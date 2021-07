Mattarella conferisce la laurea a Megalizzi: “Grande valore civile e morale. La democrazia è anima e base dell’Unione europea”

Pubblicità

Quella di Antonio per l’Europa “non era semplice curiosità, era il desiderio, l’attitudine, il progetto di comprendere e di far comprendere. La consapevolezza dell’importanza dello spirito critico nel confronto di opinioni” e “questa attitudine era particolarmente riversata nei confronti dell’Unione europea, di questo grande storico processo che è in corso e che sta realizzando in Europa una condizione unica al mondo di pace e collaborazione, di tutela dei diritti e della democrazia, che è la base, l’anima dell’Unione europea”. Lo ha detto Sergio Mattarella, a Trento per la laurea magistrale ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista ucciso a soli 29 anni dal terrorista islamico Chérif Chekatt, che l’11 dicembre del 2018 aprì il fuoco sulla folla al mercatino di Natale di Strasburgo provocando cinque morti e 11 feriti.

Per il presidente della Repubblica, Antonio Megalizzi si muoveva “non limitandosi appunto a comprendere, ma aiutando gli altri a comprendere anch’essi. È morto a Strasburgo, luogo simbolo della pace europea. Luogo conteso per secoli che è diventato, come sede del Parlamento europeo, il simbolo della pacificazione e dell’aver trasformato le contrapposizioni in impegno comune ed il futuro volto in comune – prosegue il capo dello Stato – Questo è quello che affascinava Antonio Megalizzi, che mandava continuamente come messaggio e che questa mattina stiamo raccogliendo e ancora una volta esprimo all’ateneo i complimenti e l’apprezzamento per questa iniziativa”.

La cerimonia per Antonio Megalizzi a “è la dimostrazione di una grande sensibilità che ha grande valore civile e morale, come hanno grande valore civile e morale gli impegni degli amici di Antonio Megalizzi, che ne coltivano l’impegno e le idee e le sviluppano. Così come ha grande significato ed è commovente che le persone più vicine che gli hanno voluto più bene in maniera intensa e particolare, abbiano animato la Fondazione che reca il suo nome e la sviluppino con serietà e la svolgano con tanto impegno”, ha detto ancora Mattarella durante la cerimonia. Il presidente della Repubblica era presente anche ai funerali di Megalizzi nel 2018 e ha creato un legame con la famiglia del giovane giornalista. La fidanzata di Antonio, Luana Moresco, che oggi è presidente della Fondazione che porta il nome del compagno, ha ringraziato il presidente Mattarella, ricordando appunto che “lei c’era, è sempre stato presente, grazie”.

Mattarella oggi ha anche conferito “motu proprio” onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica ai giocatori e allo staff della Nazionale in segno di riconoscimento dei valori sportivi e dello spirito nazionale che hanno animato la vittoria italiana al campionato europeo di calcio. Il capo dello Stato ha conferito l’onorificenza di Grande Ufficiale al Presidente della FIGC, Gravina e al Ct, Mancini, di Commendatore al Team Manager, Oriali e al Capo Delegazione, Gianluca Vialli, di Ufficiale al capitano della squadra, Giorgio Chiellini e di Cavaliere a tutti i titolari e le riserve della Nazionale.





