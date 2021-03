Mattarella nell’anniversario dell’Unità d’Italia: “Nella pandemia la nazione ha mostrato spirito di democrazia e coesione”

Nel giorno dell’anniversario dell’Unità d’Italia, il presidente Mattarella elogia la nazione per la reazione alla pandemia. “L’Italia, colpita duramente dall’emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi”.

Così in una dichiarazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 160° anniversario dell’Unità d’Italia, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”.

Il presidente della Camera Fico ha detto: “Molto resta da fare per garantire la reale coesione tra le varie parti del nostro Paese. Permangono, e in alcuni casi si sono addirittura aggravate, diseguaglianze territoriali, economiche e sociali. L’impegno primario deve dunque essere quello di adoperarsi per superare questi divari inaccettabili che minano il senso di comunità alla radice e soffocano lo sviluppo del nostro Paese. Per farlo abbiamo l’occasione imperdibile di un Piano nazionale di ripresa e resilienza, che deve puntare a far ripartire il Paese annullando le disparità tra i vari territori”.

Anche il ministro dei Beni culturali Franceschini è intervenuto nel corso della cerimonia virtuale che si sta tenendo alla Camera, ribadendo l’importanza della cultura per la ripartenza. ” “Speriamo che, dopo questo lockdown, ci sia un nuovo rinascimento della cultura. Credo ci aspettino settimane ancora complicate, ma il ruolo del mondo della cultura sarà importante per la rinascita che ci aspetta. Dobbiamo rimboccarci le maniche, la cultura deve essere il motore della ripartenza”.