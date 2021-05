Mattarella nomina Piero Angela Cavaliere di Gran Croce

Pubblicità

“Ho detto al presidente Mattarella che deve ricandidarsi, serve il bis”, dice Piero Angela, 93 anni, dopo aver ricevuto al Quirinale l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica. “Anche mia moglie, che mi accompagnava, gliel’ha detto: “Presidente, ci pensi”. È una persona amata, stimata, e rappresenta il Paese. Una sua rielezione sarebbe importante”. E Mattarella? “Non ha fatto alcun commento, i presidenti non parlano di queste cose, si sa, ma non credo abbia intenzione di farlo. Non è un lavoro facile. Sei sempre in vetrina. Hai sulle spalle grandi responsabilità. Umanamente lo posso capire”.

Il padre di Quark è stato premiato per il suo impegno in favore dell’informazione scientifica, un presidio fondamentale durante la pandemia. “L’onorificenza rappresenta il grazie di tante generazioni di italiani”, gli ha detto Mattarella. “Sono contento che abbia pensato a me, mi sento parte del servizio pubblico e perciò sento vicino anche il Presidente”, spiega dopo l’incontro, al telefono, il nostro maggior divulgatore scientifico.

L’incontro è stato breve, ma molto caloroso. Angela ha portato in dono un libro. Il premio gli è stato dato, hanno spiegato al Quirinale, anche perché Piero Angela è un’icona per i giovani, quindi parla trasversalmente a mondi molto diversi tra loro. Mattarella ha voluto in questo modo dare un riconoscimento simbolico ai tanti che hanno fatto un’informazione corretta, facendo in pieno il loro dovere in un tempo in cui abbondano le fake news.

Il giornalista ha spiegato al Capo dello Stato che intende creare con la Rai delle puntate di Super Quark da portare nelle scuole, piccole trasmissioni della durata di mezz’ora. Come se l’è cavata la scienza nella divulgazione col Covid? “A me pare che sia stato fatto un grande sforzo di chiarimento. Molti si lamentano dei virologi, perché in tv dicono cose diverse tra loro, ma bisognerebbe spiegare che molte delle cose dette in realtà sono delle opinioni, dei pareri. C’è molto dibattito. Ma questo dibattito non è la scienza, la scienza è quella dimostrata sul campo e poi condivisa”.

Piero Angela si è vaccinato con Pfizer. “Ho già fatto il richiamo, del resto ho novantré anni”. Come valuta la campagna vaccinale? “Adesso le dico anch’io un’opinione, un parere: penso che con i vaccini riusciremo ad abbattere il virus, e alla fine dell’estate andremo molto meglio di adesso. Ma credo anche che dovremmo imparare a vaccinarci ogni anno, per contrastare le varianti. Insomma, ne usciremo, ma non facilmente. Il vero problema è la ripresa del Paese, fare ripartire l’economia, sarà problematico”.

Anche altre personalità della società civile, che nelle ultime settimane hanno incontrato il presidente Mattarella, gli hanno chiesto di fare il bis. Il mandato del Capo dello Stato scade il prossimo gennaio. Sergio Mattarella ha in più occasioni pubbliche ribadito la sua indisponibilità a una ricandidatura, sul modello di Giorgio Napolitano, che venne rieletto nel 2013 per quasi due anni. Ma la sua rielezione garantirebbe un altro anno di vita al governo Draghi, voluto dal Colle lo scorso gennaio al termine di una crisi politica senza sbocchi.





